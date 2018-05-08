وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير التقى «رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في العاصمة عمان، وبحث الجانبان العلاقات العراقية - الأردنية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعراضا مُجمَل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة».
وذكر الجعفري، بحسب البيان: أن «العراق واجه حرباً ضد عصابات داعش الإرهابية، وأن العراقيين استطاعوا بفضل وحدتهم ووقوف الدول الصديقة إلى جانبهم أن يحققوا انتصارات كبيرة»، مضيفاً: «علينا العمل والتنسيق بين برلمان البلدين وتعزيز العلاقات، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة: «نحن بأمسِّ الحاجة لتفعيل المشتركات التي تجمع بين شعوب المنطقة، وتضافر الجهود في مكافحة الإرهاب، وأهمية زيادة التنسيق الأمني حتى القضاء عليه»، متابعاً: «سأزور العراق في الفترة المقبلة».
وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وصل، أمس الأول الأحد (6 آيار 2018)، إلى إلى الأردن في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.