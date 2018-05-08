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رقم الخبر: 219001 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 12:48 الاقسام: عربيات  
رئيس البرلمان الأردني للجعفري: سأزور العراق في الفترة المقبلة

رئيس البرلمان الأردني للجعفري: سأزور العراق في الفترة المقبلة

كشف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، أنه سيزور العراق خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى زيادة التنسيق الأمني في المنطقة للقضاء على «الإرهاب».

وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير التقى «رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في العاصمة عمان، وبحث الجانبان العلاقات العراقية - الأردنية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعراضا مُجمَل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة».

وذكر الجعفري، بحسب البيان: أن «العراق واجه حرباً ضد عصابات داعش الإرهابية، وأن العراقيين استطاعوا بفضل وحدتهم ووقوف الدول الصديقة إلى جانبهم أن يحققوا انتصارات كبيرة»، مضيفاً: «علينا العمل والتنسيق بين برلمان البلدين وتعزيز العلاقات، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة: «نحن بأمسِّ الحاجة لتفعيل المشتركات التي تجمع بين شعوب المنطقة، وتضافر الجهود في مكافحة الإرهاب، وأهمية زيادة التنسيق الأمني حتى القضاء عليه»، متابعاً: «سأزور العراق في الفترة المقبلة».

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وصل، أمس الأول الأحد (6 آيار 2018)، إلى إلى الأردن في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

 

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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