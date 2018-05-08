توغلت قوات العدو الصهيوني، الليلة الماضية، قبالة مخيم العودة، شرق مدينة غزة، وأعادت وضع أسلاك شائكة بعد نجاح الشبان الفلسطينيين في إزالتها خلال تظاهرات العودة.

ونقلت وكالة «فلسطين اليوم» عن مصادر محلية قولهم: إن عدة آليات لقوات العدو توغلت مسافة محدودة، وشرعت في أعمال تسوية وإعادة نصب سياج شائك بدلا من السياج الذي نجح الشبان في انتزاعه خلال الأيام الماضية.

ونجح العشرات عدة مرات منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى، في انتزاع مقاطع من السياج الحدودي (الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948) مقابل مخيم العودة في منطقة ملكة شرق حي الشجاعية بغزة، وتكرر ذلك قبالة مخيمات العودة شرق القطاع.