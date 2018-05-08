أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، أن العدو الصهيوني المجرم يتحمل المسئولية المباشرة عن الجريمة التي وقعت مساء السبت (5/5) غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وسيدفع الثمن غالياً.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري على موقعها الالكتروني: «نقول للعدو بأن تسديد فاتورة الحساب قادمٌ لا محالة بإذن الله، وإن النتائج ستكون مؤلمةً لهذا العدو الغاصب»، مضيفةً أن هناك جوانب مهمة في هذا الحدث الكبير سنكشفها أمام شعبنا الفلسطيني وسنضعه في تفاصيلها خلال مرحلةٍ لاحقة بإذن الله.

وأوضحت أن ثلة من المجاهدين ارتقوا وهم في مهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرة، أفشلوا خلالها مخططاً تجسسياً خطيراً، حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير للنيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وتابعت قائلة: «نقدم هؤلاء الشهداء الأبرار في مواجهة المشروع الصهيوني لتتلاقى أرواحهم مع أرواح أبناء شعبنا الذين يخوضون مسيرات العودة المباركة على طريق التحرير والعودة وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال».