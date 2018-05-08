وجد شاب عراقي في الحملة الانتخابية البرلمانية في البلاد، فرصة لتعليق لافتات في أنحاء العاصمة بغداد، مشابهة لتلك التي يعلقها المرشحون، ليعبر عن حبه لخطيبته بعد خلاف نشب بينهما مؤخراً.

وقال الشاب الذي يطلق على نفسه اسم حيدوز ويرفض الإفصاح عن اسمه الحقيقي: (أحببت الفتاة لمدة عامين، وبقينا سوية وخطبتها وعقدنا القران ووصلنا إلى الزواج، وقبل الزفاف حدثت مشكلة بيني وبينها). وأضاف (كانت كل الأمور جميلة وجيدة، لكن الموضوع تطور وتصادمت مع أهلها، وبالتالي عندما تدخلوا كبر الموضوع وانهار كل شيء).

وتابع الشاب (32 عاماً) ويعمل مهندس إلكترونيات (كنت دائماً أفكر بحل، وعندما شاهدت زحمة الانتخابات والوجوه والناس وانتشار صور المرشحين، قلت في داخلي لأنتهز الفرصة وأكون الوحيد المختلف عنهم بقصتي النابعة من قلبي).

وأطلق حيدوز على (قائمته) اسم (الحب والوفاء). وصرف كل أمواله واقترض المال من أصدقائه ليجمع نحو 1700 دولار، وعمل على مدى 3 ليال مع عامل آخر على تركيز 65 لوحة معظمها في الحي الذي تعيش فيه خطيبته.

كان الأمر غريباً بالنسبة للمارة، فبعضهم كان يسأله عما إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج لشهر رمضان الذي يبدأ في منتصف مايو الحالي.

وقرر حيدوز في ما بعد رفع اللافتات، وهي الوحيدة التي صمدت أمام الرياح العاتية والأمطار التي شهدتها بغداد، بعد رؤيته تعليقاً على فيسبوك يقول صاحبه إنه يبحث عن بعض الحديد لتحسين منزله.