قد يكون من المألوف رؤية القطط تتجول في الشوارع وأمام المقاهي، ولكن في حي بالاط بإسطنبول ليس الأمر على هذا النحو، إذ تشاركك القطط جلساتك في المقاهي.

وتبدو القطط في هذه المقاهي مختلفة عما هي عليه في الأزقة، فهي أليفة إلى درجة أنها تشاركك الجلوس إلى مائدتك، وإذا غالبها النعاس تخلد إلى النوم دون أن تستأذنك.

وتلفت هذه القطط انتباه العابرين وزائري هذه المنطقة التاريخية من إسطنبول، فما إن يلحظوها حتى يسارعوا إلى التقاط صور تذكارية توثّق حدث التقائهم بها، والجلوس أملا في أن تشاركهم الجلوس إلى الطاولة.

(كافيه نافتالينك) مقهى تتواجد فيه 7 قطط بشكل مستمر، حسب قول القائمين عليه، تتجول دوما بين الزبائن.

ويكثر عدد هذه القطط شتاء بحثا عن الدفء واتقاء الجو البارد في الخارج، فتضفي على أجواء المقهى طابعا مميزا، يجعل من أصحابها يتخذون من رسم القطط شعارا للمقهى، مع كتابة تحذير (انتبه من القطط حولك!) بأسلوب لطيف.

ذكر أن حي بالاط من أقدم الأحياء في مدينة إسطنبول، ويقع على خليج القرن الذهبي.