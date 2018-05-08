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رقم الخبر: 218992 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 12:03 الاقسام: منوعات  
معلمة تهين طالبة بوضع قدمها على كتفها أمام زملائها

معلمة تهين طالبة بوضع قدمها على كتفها أمام زملائها

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلمة مدرسة بالميتو الثانوية وهي تُهين طالبة أمام زملائها في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وأثار مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد زملاء الطالبة في الصف، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدمت المعلمة المخضرمة ليزا هيوستون، بالصعود على الرحلة وأيقاظ طالبة نائمة بشكل مهين، حيث قامت بوضع قدمها على كتف الطالبة وسحبها من شعرها وصفعها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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