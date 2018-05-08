وأثار مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد زملاء الطالبة في الصف، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدمت المعلمة المخضرمة ليزا هيوستون، بالصعود على الرحلة وأيقاظ طالبة نائمة بشكل مهين، حيث قامت بوضع قدمها على كتف الطالبة وسحبها من شعرها وصفعها.