  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218988 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 11:56 الاقسام: مقالات و آراء  
سليماني منّا اهل العراق...

سليماني منّا اهل العراق...

لذا ليس بالغريب أن نجد من يقود العمليات القتالية في العراق من كان من إيران، أو من اليمن، فوجدنا في شخصية قاسم سليماني القائد الذي بذل دمه إبتغاء الشهادة من جانب...

بعد الإحداث التي جرت على العراق، كان الجيش العراقي بحاجة الى عقول عسكرية وميدانية، لأن الذي جعل العراق ينحدر الى منحدر الإنهيارات الأمنية، إنما هو الفشل في إختيار القيادات.

إنهيار المحافظات العراقية واحدة تلو الأخرى، بدءا بالموصل وانتهاء في صلاح الدين، مصاحبة معها الجريمة الكبرى «سبايكر» التي قادتها العشائر المتطرفة وقوى الضلالة، والقيادات التي نصبت ببيع القضية الوطنية، حتى جعلت في صدر كل أم أنينا وصراخا في حناجرهن.

دقت ساعة الصفر لإختيار القائد الميداني الذي يجسد فتوة المرجعية، وإن كان من غير البلاد، فكان سلمان المحمدي يقاتل بين يدي رسول الرحمة «صلوات ربي عليه» وهو من بلاد فارس، و حظي بالمنزلة الرفيعة، وأصبح سلمان منا أهل البيت، لذا ليس بالغريب أن نجد من يقود العمليات القتالية في العراق من كان من إيران، أو من اليمن، فوجدنا في شخصية قاسم سليماني القائد الذي بذل دمه إبتغاء الشهادة من جانب، وإبتغاء مصالح بلده من جانب آخر؛ لكي نكون منصفين في أمرين الشهادة والمصالح.

فتلك منطقة «جرف النصر» تحررت بخططه وبيد البواسل من الحشد الشعبي، وتكريت اليوم تنظر الى سليماني بأنه المنقذ لها، وكابوس الدواعش، يرتدي القلب على الدرع، يجسد رسالة ويرسم خريطة، ويدون تاريخا على ارض العراق، وكان بين العراقيين يقود قلوبهم بتواضعه.

بعيدا عن العطف والمدح، اليوم اليمن أيضاً بحاجة الى مثل هذا القائد لكي يتصدى الى الوضع هناك، اليوم عصابات السعودية تمنع الحقوق، بعد أن إجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، لكي يأخذوا فدك من الحوثيين، واليوم يكرر التاريخ نفسه في ظلم الحقوق وبخس الناس حاجتهم.

لذلك نجد أن إيران تلعب الدور الكبير في دفع الضرر عن نفسها أولا، وعن المذهب ثانياً، لذا نجد لها خريطة تريد من خلالها أن تحافظ على مدرسة اهل البيت(ع) في أرض العرب، لكي يكون لها تمركزاً دينيا ومذهبياً ونصرا للذين أستضعفوا في الأرض، لذا سوف يكون للمرجعية دور في إسترسال قول رسول الرحمة «صلوات ربي عليه».

 

 

بقلم: علي دجن  
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موقع المراقب العراقي
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0625 sec