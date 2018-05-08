أدانت الدائرة الحقوقية بالمكتب السياسي لأنصار الله استمرار قوى العدوان في ارتكاب الجرائم النكراء بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها جريمة طيران العدوان يوم الاثنين، بحق المواطنين في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين.

ان الدائرة أكدت أن تلك الجرائم تعبر عن سياسة ومنهجية قوى العدوان في حربها الظالمة على الشعب اليمني، موضحة أن العدوان لم يكتف بحصار وتجويع الشعب بل ازداد غرقا في دمه.

وأشارت الى ان جرائم العدوان تجاوزت حدود الطغيان لتوضح قبح وخسة مرتكبيها، وأن المجازر التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى تكشف يأس وحقد قوى العدوان.

ووجهت الدعوة لكافة الأحرار والمنظمات الحقوقية الانتصار لما بقي من إنسانية في العالم والوقوف أمام الجرائم البشعة التي ترتكبها قوى العدوان بحق المدنيين في اليمن على مدى أربعة أعوام.

وحيت الدائرة جهود الرجال المخلصين والصامدين في كل ميادين الجهاد والمواجهة، وتوجهت بصادق عزائها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا جرائم العدوان.. سائلة لهم الرحمة والرضوان.