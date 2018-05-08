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رقم الخبر: 218985 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 11:13 الاقسام: عربيات  
حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

اعتقل جنود الاحتلال فجر الثلاثاء، 14 مواطنا من انحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين.

ففي الخليل اعتقل الجنود كل من  الأسير المحرر جلال يغمور، الشيخ زكريا الجعبري، الشيخ عبد العزيز ابوسنينة، جبريل الاطرش، بينما اعتقلوا خليل العمارنة من بيت لحم.

كما اعُتقل من سلفيت كل من عثمان ربحي عاصي، جهاد علي عاصي، محتسب عبدالله عاصي، قسام أحمد مرعي، سعيد ربحي مرعي، بينما اعتقل جنود الاحتلال بعد حملة تفتيش ودهم رامي ابوهديب، صلاح عمران من مدينة نابلس.

وفي القدس  اعتقل الاحتلال عمر محيسن وعبد العزيز خالد دمدوم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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