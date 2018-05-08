يتقابل نادي ذوب آهن اصفهان في مواجهة إيرانية خالصة مع استقلال طهران اليوم الثلاثاء على ستاد فولاد شهر في أصفهان ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.

تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران، وكان استقلال توج الأسبوع الماضي بلقب الكأس إلايرانية بعدما تفوق على "خونة بخونة" في المباراة النهائية.

ولم يخسر الاستقلال في آخر 15 مباراة بجميع البطولات، علماً بأنه حقق المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق نقطة خلف ذوب آهن الوصيف.

وتصدر استقلال في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للعين الإماراتي و6 للريان القطري ونقطتين للهلال السعودي.

في المقابل حصل ذوب آهن على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ست مباريات، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في حين تصدر الدحيل القطري الترتيب برصيد 18 نقطة كاملة، وجاء الوحدة الإماراتي رابعاً برصيد 3 نقاط.