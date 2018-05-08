|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 218983
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 11:05
|الاقسام: رياضة
|
"إستقلال" و"ذوب آهن" .. مواجهة ايرانية خالصة بدوري أبطال آسيا 2018
يتقابل نادي ذوب آهن اصفهان في مواجهة إيرانية خالصة مع استقلال طهران اليوم الثلاثاء على ستاد فولاد شهر في أصفهان ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.
تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران، وكان استقلال توج الأسبوع الماضي بلقب الكأس إلايرانية بعدما تفوق على "خونة بخونة" في المباراة النهائية.
ولم يخسر الاستقلال في آخر 15 مباراة بجميع البطولات، علماً بأنه حقق المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق نقطة خلف ذوب آهن الوصيف.
وتصدر استقلال في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للعين الإماراتي و6 للريان القطري ونقطتين للهلال السعودي.
في المقابل حصل ذوب آهن على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ست مباريات، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في حين تصدر الدحيل القطري الترتيب برصيد 18 نقطة كاملة، وجاء الوحدة الإماراتي رابعاً برصيد 3 نقاط.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر