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رقم الخبر: 218982 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 11:05 الاقسام: عربيات  
الإعلام السعودي يعترف بهلاك 6 من جنوده بجبهات الحدود

الإعلام السعودي يعترف بهلاك 6 من جنوده بجبهات الحدود

إعترف إعلام العدو السعودي بمصرع ستة من جنوده واصابة اثنين آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود.

وأوضح مراسل قناة العالم الاخبارية من اليمن الزميل عبدالله الشريف، ان إعلام العدوان السعودي نشر أسماء القتلى والجرحى وهم:

القتلى:

1- العريف/ نايف بن فرحان الجبل.

2- العريف/ حسين بن علي الخبراني.

3- الرقيب/ حسين بن شينان بن حسين العمار.

4- وكيل رقيب/ خالد بن حسن موسى حزيمي.

5- الجندي أول / علي حسن الاسلمي.

6- عبدالعزيز مطلق العطار العطوي

المصابون:

7-عبدالرحمن سليمان الحريصي

8- عمر احمد جريد المالكي

 

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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