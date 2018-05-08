إعترف إعلام العدو السعودي بمصرع ستة من جنوده واصابة اثنين آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود.

وأوضح مراسل قناة العالم الاخبارية من اليمن الزميل عبدالله الشريف، ان إعلام العدوان السعودي نشر أسماء القتلى والجرحى وهم:

القتلى:

1- العريف/ نايف بن فرحان الجبل.

2- العريف/ حسين بن علي الخبراني.

3- الرقيب/ حسين بن شينان بن حسين العمار.

4- وكيل رقيب/ خالد بن حسن موسى حزيمي.

5- الجندي أول / علي حسن الاسلمي.

6- عبدالعزيز مطلق العطار العطوي

المصابون:

7-عبدالرحمن سليمان الحريصي

8- عمر احمد جريد المالكي