اعلن وزير الداخلية اللبناني ​نهاد المشنوق​ نتائج الانتخابات اللبنانية باستثناء محافظة عكار التي قال انها بحاجة الى عدة ساعات لإعلان النتائج (لأن هناك اعادة فرز يدوي بعد خلاف بين المندوبين)، وغدا سيتم ارسالها الى رئيس ​المجلس النيابي​ ورئيس ​المجلس الدستوري​.

واوضح انه عمليا بدأنا فترة سياسية جديدة، والانتخابات حصلت بأقل اخطاء ممكنة، لا ننكر وجود بعض الشوائب في ظل القانون الجديد لكن المهم أننا أنجزنا هذه الانتخابات.

واعلن المشنوق فوز محمد كبارة وسمير الجسر وديما جمالي ونجيب ميقاتي وعلي دروش وجان عبيد ونقولا نحاس وفيصل كرامي وعثمان علم الدين وسامي فتفت وجهاد الصمد في دائرة الشمال الثانية.

كما اعلن فوز جبران باسيل وفايز غصن وسليم سعادة وفادي سعد وطوني فرنجية واسطفان الدويهي وميشال معوض وستريدا جعجع وجوزيف اسحق وجورج عطالله في دائرة الشمال الثالثة.

واعلن انه في دائرة البقاع الأولى فاز كل من عاصم عراجي وسليم عون وميشال ضاهر وأنور جمعة وجورج عقيص وقيصر المعلوف وبوغوص كورديان.

كما اعلن فوز عبد الرحيم مراد ومحمد نصرالله وهنري شديد وإيلي الفرزلي ومحمد القرعاوي ووائل أبو فاعور في البقاع الثانية.

وفي البقاع الثالثة، اعلن فوز الوليد السكرية وجميل السيد وابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي المقداد وإيهاب حمادة وألبير منصور وحسين الصلح وأنطوان حبشي في بعلبك الهرمل.

واعلن عن فوز نديم الجميل وعماد واكيم وجان طالوزيان وبولا يعقوبيان ونقولا الصحناوي وهاغوب ترزيان وألكسي ماطوسيان وانطوان بانو في بيروت الاولى.

وفي بيروت الثانية اعلن فوز سعد الحريري ونهاد المشنوق وتمام سلام ورلى الطبش جارودي ونزيه نجم وعدنان طرابلسي وأمين شري ومحمد خواجة وإدغار طرابلسي وفؤاد مخزومي.

وفي دائرة الجنوب الأولى، اعلن فوز أسامة سعد وابراهيم عازار وبهية الحريري وزياد أسود وسليم خوري.

في دائرة الجنوب الثانية، اعلن فوز نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، نواف الموسوي، عناية عز الدين، حسين جشي، وعلي خريس.

وفي دائرة الجنوب الثالثة، اعلن فوز كل من حسن فضل الله، علي بزي، أيوب حميد، محمد رعد، ياسين جابر وهاني قبيسي، قاسم هاشم، علي حسن خليل، علي فياض، أنور الخليل، وأسعد حردان.

وفي دائرة جبل لبنان الأولى، اعلن فوز مصطفى الحسيني وسيمون أبي رميا، نعمة افرام، شامل روكز، وروجيه عازار وزياد حواط وشوقي الدكاش وفريد هيكل الخازن.

وفي دائرة جبل لبنان الثانية، فاز كل من سامي الجميل، الياس حنكش، ابراهيم كنعان، إدي معلوف، الياس بو صعب وهاغوب بقرادونيان، فاز إدي أبي اللمع وميشال المر.

وفي دائرة جبل لبنان الثالثة، فاز كل من فادي علامة، علي عمار، آلان عون وحكمت ديب، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن.

وفي دائرة جبل لبنان الرابعة، فاز كل من تيمور جنبلاط، محمد الحجار، بلال عبدالله، مروان حمادة، جورج عدوان ناجي البستاني، نعمة طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو وأنيس نصار، ماريو عون، طلال ارسلان، وسيزار أبو خليل.