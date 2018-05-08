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رقم الخبر: 218980 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 11:06 الاقسام: عربيات  
قبيسي: لبنان قوي بمقاومته وجيشه وشعبه

قبيسي: لبنان قوي بمقاومته وجيشه وشعبه

توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ بكلمة الى اهالي بلدته ​زبدين​ الذين تجمهروا حوله بعد فوزه في ​الانتخابات​ النيابية، شاكراً الجنوب واهله على هذه الثقة التي اولوه اياها.

وحيا النائب قبيسي الاهل في الجنوب الذين اثبتوا انهم الاوفياء لخط المقاومة ونهجها ولمشروع التنمية حيث قالوا كلمتهم واقترعوا للامل والوفاء لدماء الشهداء وكانوا المقدامين والشجعان في كل الساحات و​الميادين​ وعبروا عن احتضانهم لهذا الخيار والمشروع وجسدوا بوحدتهم والتفافهم حول هذه اللوائح استفتاء واوصلوا رسالة للعالم ان لبنان قوي بمقاومته وجيشه وشعبه وان كل الطارئين على الجنوب لفظهم اهل الجنوب وسددوا ضربات سياسية في مرمى كل من حاول القيام بزارات سياحية انتخابية وكان الجنوب قلعة لا تقوى عليها كل الاعاصير والمؤامرات وشكلت الانتخابات فوزا للديمقراطية التي تجلت بكل المعاني.

 

 
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مصدر الخبر: النشرة
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