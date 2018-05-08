طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الى فنزويلا الاثنين دول اميركا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في الكيان الاسرائيلي الى القدس المحتلة على غرار ما ستفعل الولايات المتحدة الاسبوع المقبل.

وقال عباس خلال قمة مع نظيره الفزويلي نيكولاس مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس «نأمل من بعض دول القارة الاميركية ان لا تنقل سفاراتها الى القدس لأن هذا الامر يتعارض مع الشرعية الدولية».

وشكر الرئيس الفلسطيني نظيره الفنزويلي على دعمه للقضية الفلسطينية من خلال «رفضه» قرار واشنطن «الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها».

وشدد عباس على ان الفلسطينيين يريدون المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي ولكن بشرط ان تكون «جدية» وان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية.

وقال: «نحن مهتمون بمفاوضات جدية مع اسرائيل ترتكز الى الشرعية الدولية» وتؤدي في نهاية المطاف الى «قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة».

من جانبه، رفض الرئيس الفنزويلي «قرارات الحكومة الاميركية المخالفة للطبيعة». وأضاف: «هذا قرار غير شرعي يستخف بتفويض الامم المتحدة، نأمل ان يتم عاجلا ام آجلا وعلى اساس القانون الدولي وبتفويض من الأمم المتحدة استئناف المفاوضات كي تستعيد فلسطين اراضيها».