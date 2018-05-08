تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد استقرار باريس سان جيرمان، في ظل البطء الشديد لإدارة النادي، في تمديد عقد لاعب الوسط، أدريان رابيو.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، إن المفاوضات مع رابيو، بدأت منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تشهد أي جديد.

وأضافت أن إدارة بي إس جي، لم تقم بتحصين نجوم الفريق، بعقود طويلة الأمد، مثل بقية كبار فرنسا وأوروبا.

ونشرت الصحيفة قائمة بنجوم سان جيرمان، وموعد انتهاء عقودهم، ويتقدمهم الثنائي تياجو موتا وحاتم بن عرفة، اللذان ينتهي تعاقدهما هذا الصيف.

وفي صيف 2019، تنتهي عقود كل من، داني ألفيس، لاسانا ديارا، آنخيل دي ماريا، خافيير باستوري، ألفونس أريولا، إضافة إلى أدريان رابيو.

وبعدها بعام، ستنتهي عقود تياجو سيلفا، كيفن تراب، إدينسون كافاني، توماس مونييه، ليفين كورزاوا، والثنائي الشاب، كريستوفر نكونكو وتيموتي وايا.

أما الخماسي يوري بيرشيتش، جوليان دراكسلر، ماركو فيراتي، برسنيل كيمبيمبي، جيوفاني لو سيلسو، فستنتهي عقودهم في صيف 2021.

وفي عام 2022 تنتهي عقود الثلاثي، نيمار جونيور، ماركينيوس، كيليان مبابي.