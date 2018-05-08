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رقم الخبر: 218972 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 10:17 الاقسام: عربيات  
جهاز الأمن العراقي: أبو بكر البغدادي موجود في بلدة هجين السورية

جهاز الأمن العراقي: أبو بكر البغدادي موجود في بلدة هجين السورية

كشف جهاز الأمن ​العراق​ي أن "الموقع المرجح لتخفي زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ​أبو بكر البغدادي​ الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق"، مشيراً إلى أن "البغدادي موجود في بلدة هجين الواقعة ب​سوريا​ على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة ​دير الزور​".

وأوضح أن "المعلومات ​الجديدة​ حول موقع وجود البغدادي حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط"، مشدداً على "أنها تستخدم لإعداد غارة متعددة ​القوات​ مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية".

 

 
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مصدر الخبر: النشرة
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