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|رقم الخبر: 218972
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 10:17
|الاقسام: عربيات
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جهاز الأمن العراقي: أبو بكر البغدادي موجود في بلدة هجين السورية
كشف جهاز الأمن العراقي أن "الموقع المرجح لتخفي زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق"، مشيراً إلى أن "البغدادي موجود في بلدة هجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة دير الزور".
وأوضح أن "المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط"، مشدداً على "أنها تستخدم لإعداد غارة متعددة القوات مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية".
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