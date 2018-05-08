جهاز الأمن العراقي: أبو بكر البغدادي موجود في بلدة هجين السورية كشف جهاز الأمن ​العراق​ي أن "الموقع المرجح لتخفي زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ​أبو بكر البغدادي​ الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق"، مشيراً إلى أن "البغدادي موجود في بلدة هجين الواقعة ب​سوريا​ على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة ​دير الزور​".