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رقم الخبر: 218971 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 10:21 الاقسام: رياضة  
الزمالك يمطر شباك الإسماعيلي برباعية ويصعد لنهائي الكأس

الزمالك يمطر شباك الإسماعيلي برباعية ويصعد لنهائي الكأس

حقق فريق الزمالك فوزًا ساحقًا على نظيره الإسماعيلي بنتيجة (4-1) الإثنين على ملعب برج العرب، بالإسكندرية في دور الأربعة ببطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتأهل الزمالك إثر هذا الفوز إلى نهائي بطولة كأس مصر، وينتظر مواجهة الفائز من مباراة سموحة والأسيوطي سبورت.

وسجل رباعية الزمالك يوسف إبراهيم أوباما "هدفين" في الدقيقتين 11 و61 ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 20 والكونغولي كاسونجو كابونجو في الدقيقة 63 وأحرز محمد صادق الهدف الوحيد للإسماعيلي في الدقيقة 76.

وثأر الزمالك من تفوق الإسماعيلي عليه ذهابًا وإيابًا في مسابقة الدوري هذا الموسم، وواصل تفوقه على الدراويش في الكأس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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