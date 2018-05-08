أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرنامج الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعدما أجريت قرعة البطولة مساء الجمعة الماضية.

وأوضح الاتحاد القاري، مباريات دور المجموعات ستنطلف في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل باللقاء الافتتاحي بين الإمارات أصحاب الأرض والبحرين على ستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.

وستلعب المباريات على 8 ملاعب، هي ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ستاد آل نهيان في أبو ظبي، ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ستاد خليفة بن زايد في مدينة العين، ستاد آل مكتوم في دبي، ستاد راشد في دبي، وستاد نادي الشارقة في الشارقة.

ويستمر دور المجموعات حتى 17 يناير، وذلك على النحو التالي، بتوقيت مكة المكرمة:

5 يناير

الامارات - البحرين/ 7 مساء (ستاد زايد - أبو ظبي).

6 يناير

تايلاند - الهند/4:30 مساء، استراليا الأردن/ 2 ظهرا، سورية - فلسطين/7 مساء.

7 يناير

ايران - اليمن/8 مساء، الصين - قيرغزستان/2 ظهرا، كوريا الجنوبية - الفلبين/ 4:30 مساء.

8 يناير

العراق - فيتنام 4:30 مساء، السعودية - كوريا الشمالية/ 7 مساء.

9 يناير

اليابان - تركمنستان/ 2 ظهرا، قطر - لبنان/ 7 مساء، أوزبكستان - سلطنة عمان/ 4:30 مساء.

10 يناير

الهند - الامارات/ 2 ظهرا، الأردن - سورية/ 4:30 مساء، البحرين - تايلاند/ 2 ظهرا.

11 يناير

الفلبين - الصين 4:30 مساء، قيرغزستان - كوريا الجنوبية/ 7 مساء، فلسطين - استراليا/ 2 ظهرا.

12 يناير

فيتنام - إيران/ 2 ظهرا، لبنان - السعودية/ 7 مساء، اليمن - العراق/ 4:30 مساء.

13 يناير

سلطنة عمان - اليابان/ 4:30 مساء، كوريا الشمالية - قطر/ 2 ظهرا، تركمنستان - أوزبكستان/ 7 مساء.

14 يناير

الامارات - تايلاند/ 7 مساء، الهند - البحرين/ 7 مساء.

15 يناير

فلسطين - الاردن/ 4:30 مساء، استراليا - سوريا/ 4:30 مساء.

16 يناير

كوريا الجنوبية - الصين/ 4:30 مساء، فيتنام - اليمن/ 7 مساء، ايران - العراق/ 7 مساء، قيرغستنان - الفلبين/ 4:30 مساء.

17 يناير

السعودية - قطر/ 7 مساء، سلطنة عمان - تركمنستان/ 4:30 مساء، اليابان - أوزبكستان/ 4:30 مساء، لبنان - كوريا الشمالية/ 7 مساء.