  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218969 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 10:20 الاقسام: رياضة  
الثقوب السوداء تقلق أسطورة ريال مدريد قبل معركة ليفربول

الثقوب السوداء تقلق أسطورة ريال مدريد قبل معركة ليفربول

حذر الأرجنتيني خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، الفريق الملكي، من خطورة ليفربول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالدفاع، وعدم ترك المساحات أمام هجوم الريدز، وخاصة المصري محمد صلاح.

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم 26 مايو/آيار الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحذر أسطورة ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للملكي من ترك المساحات أمام محمد صلاح جناح الريدز.

وأضاف: "ريال مدريد لديه ثقوب سوداء في الدفاع، ظهرت بشكل واضح في الكلاسيكو أمام برشلونة، يجب أن يكونوا أكثر انتباهًا، خاصة أمام ليفربول الذي يعيش على أخطاء المنافسين".

وتابع: "في الشوط الثاني من الكلاسيكو كان ماركو أسينسيو وجاريث بيل هما الأفضل، كانا يتحركان بشكل جيد".

واختتم: "من المؤسف أن الفريقين لم يدخلا المباراة بخيارات كثيرة مثل الفوز باللقب، ورغم ما رأيناه في المباراة من أخطاء تحكيمية إلا أنني لست من المؤيدين لتقنية الفيديو".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1132 sec