حذر الأرجنتيني خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، الفريق الملكي، من خطورة ليفربول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالدفاع، وعدم ترك المساحات أمام هجوم الريدز، وخاصة المصري محمد صلاح.

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم 26 مايو/آيار الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحذر أسطورة ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للملكي من ترك المساحات أمام محمد صلاح جناح الريدز.

وأضاف: "ريال مدريد لديه ثقوب سوداء في الدفاع، ظهرت بشكل واضح في الكلاسيكو أمام برشلونة، يجب أن يكونوا أكثر انتباهًا، خاصة أمام ليفربول الذي يعيش على أخطاء المنافسين".

وتابع: "في الشوط الثاني من الكلاسيكو كان ماركو أسينسيو وجاريث بيل هما الأفضل، كانا يتحركان بشكل جيد".

واختتم: "من المؤسف أن الفريقين لم يدخلا المباراة بخيارات كثيرة مثل الفوز باللقب، ورغم ما رأيناه في المباراة من أخطاء تحكيمية إلا أنني لست من المؤيدين لتقنية الفيديو".