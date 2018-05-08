حقق الجزيرة الإماراتي، فوزًا صعبًا بنتيجة (3-2) على ضيفه برسبوليس الإيراني الإثنين، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتاج برسبوليس إلى الفوز بهدف دون مقابل، في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 14 مايو/آيار الحالي، على ستاد آزادي في طهران ليتأهل لدور الثمانية فيما يحتاج الجزيرة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة للوصول إلى الدور التالي.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، وتقدم بيرسيبوليس بهدف أحرزه علي عليبور في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ونجح الجزيرة في إدراك التعادل، بهدف علي مبخوت في الدقيقة 52، وتمكن زميله روماريو من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

وتعادل الضيوف بهدف جودوين منشا من ضربة جزاء في الدقيقة 85، بعدما أعاد تسديدها بقرار من حكم المباراة، بعد تصدي علي خصيف، حارس الجزيرة للتسديدة الأولى.

وتمكن خليفة مبارك، من خطف الفوز للجزيرة برأسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليحقق الجزيرة فوزًا صعبًا في أول مباراة يخوضها في مرحلة المباريات الاقصائية، في تاريخ مشاركته بدوري أبطال آسيا.

وكان برسبوليس، قد تصدر في الدور الأول، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، في المقابل حصل الجزيرة على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط.

كما تغلب في المباراة الاخرى السد القطري على ملعبه على الاهلي السعودي بهدفين لهدف.