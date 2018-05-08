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رقم الخبر: 218966 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 10:14 الاقسام: رياضة  
سيدات إيران يتأهلن لربع نهائي كأس آسيا بكرة الصالات
في سحقهن اوزبكستان بتسعة اهداف

سيدات إيران يتأهلن لربع نهائي كأس آسيا بكرة الصالات

نجح منتخب إيران حامل اللقب في التربع على الصدارة بعد فوزه على أوزبكستان 9-2 يوم الاثنين على صالة "هوا مارك" في بانكوك، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا للسيدات لكرة قدم الصالات 2018 في تايلند.

وسجلت الأوزبكية تنزيليا زاربييفا (1 بالخطأ في مرمى فريقها) وسارا شيربيكي (2 و24 و32) وفرشته كريمي (3) وفاطمة اعتدادي (10 و34) وفاطمة ارزانكي (25) وفرشته كسروي (40) أهداف إيران، في حين أحرزت روشانيا سافينا (30) ومفتونة شويموفا (38 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأوزبكستان ولا شيء لتركمانستان، حيث تأهلت إيران وأوزبكستان إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي تلتقي إيران مع الصين ثانية المجموعة الثالثة، في حين تتقابل أوزبكستان مع اليابان أولى المجموعة الثالثة أيضاً. علماً بأن مباريات الدور ربع النهائي تقام الأربعاء.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز إيران على تركمانستان 14-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز أوزبكستان على تركمانستان 3-1.

وتشهد البطولة مشاركة 15 منتخب تتنافس على الفوز بلقب النسخة الثانية من البطولة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 أيار/مايو.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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