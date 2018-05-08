تجدد الجدل في مصر بشأن ما يشاع عن إمكانية التفاوض بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولعل أهم بواعث هذا الجدل هو ما أثارته دعوة المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا.

فقد دعا ندا الجماعة إلى مطالبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتنازل، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، مع عدم استبعاده قبول الإخوان محاورة السيسي.

وقال ندا، إنه من المفروض أن يطلب الإخوان من مرسي أن يتنازل، وإذا تنازل تبدأ مرحلة جديدة من الشرعية، وهي انتخابات حرة، مشددا على أن مرسي جزء من حل أزمة مصر السياسية، وأنه إذا كانت مصلحة البلد في أن يتنازل، ممكن يبنى على تنازله شيء.

وجاء حديث ندا بعد إعلان نائب مرشد الإخوان، إبراهيم منير، استعداد الجماعة للتفاوض مع النظام بشروط، وذلك بالتزامن مع دعوات خرجت من القيادي المنشق عن الإخوان كمال الهلباوي، مؤخرا لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.

ورغم إشارة ندا إلى أن ما يقوله يعبر عن وجهة نظره وليس حديثا باسم الجماعة، فإن تأكيده في السياق ذاته، على فهمه طريقة تفكير الإخوان وعدم صدور تعقيب رسمي من الجماعة، أثار تساؤلات حول قبول الجماعة بفكرة "التنازل عن الشرعية" التي سبق أن كررت تأكيد تمسكها بها في مناسبات مختلفة.