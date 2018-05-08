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رقم الخبر: 218962 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 10:28 الاقسام: محليات  
المتحدثة باسم الخارجية الصينية: على جميع الاطراف الالتزام بالاتفاق النووي

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: على جميع الاطراف الالتزام بالاتفاق النووي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ان خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق دولي مهم جدا، تحقق بالاجماع الدولي، مضيفة ان الاتفاق يصون عدم الانتشار النووي والسلام والاستقرار في الشرق الاوسط وعلى جميع الاطراف الالتزام به.المتحدثة باسم الخارجية الصينية: على جميع الاطراف الالتزام بالاتفاق النووي

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء اضافت 'هوا تشون اينغ' ، ان الصين تدعو جميع الاطراف المعنية الالتزام بالاتفاق وحفظ الاجماع فيه والتزام الدقة بان الاتفاق النووي مهم جدا لحفظ عدم الانتشار النووي وارساء السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

واشارت الي مسرحية رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتشكيك بالاتفاق النووي، مؤكدة ان الصين تعتقد ان التنفيذ الكامل للاتفاق يجب ان يستمر من قبل جميع الاطراف.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة الوحيدة المخولة بالاشراف على الاتفاق النووي وابداء الرأي حوله وهذه المنظمة أيدت وفي العديد من تقاريرها نشاطات ايران النووية السلمية.

واشارت 'هوا' الي البيان الروسي بحماية الاتفاق النووي مضيفة بان الصين تدعم البيان الروسي، وفي الواقع ان الموضوع النووي الايراني يركز على مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي وغالبية الاعضاء في المعاهدة يعتقدون ان الاتفاق النووي يجب ان ينفذ تماما وفقا لمبادئ وضوابط معاهدة حظر الانتشار النووي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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