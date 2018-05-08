أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، ان انتصار تحالف حزب الله في الانتخابات النيابية جاء استكمالا للانتصارات العسكرية اللبنانية بقيادة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني معتبرا ان الانتصار يلعب دورا هاما للغاية في مستقبل المنطقة.

وقال ولايتي في حديث مع التلفزيون الايراني ليل الاثنين ان السعوديين قد جربوا حظهم في خلق الفوضى والصراع داخل لبنان الا انهم ادركوا ان المؤامرة في لبنان لن تسفر الى نتيجة، في الحقيقة ان تدابير ميشال عون والسيد حسن نصر الله قد احبطت مؤامرة السعوديين.

واضاف : ان الفرق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة هو ان غالبية المقاعد البرلمانية قد حاز عليها التحالف بقيادة حزب الله ،هذا الانتصار هو انتصار السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ان تدابير السيد حسن نصر الله كانت مؤثرة في هذا الانتصار.

واشار مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية الى ان الانتخابات اللبنانية حققت نتائج خلافا لمزاعم الصهاينة ومؤامرات السعودية مؤكدا ان اثارة الخلافات بين الشعب اللبناني يعد اسلوبا غير ناجع.

واشار ولايتي الى تاثير هذا الانتصار في الحكومة اللبنانية وقال : هذا الانتصار يترتب عليه تاثيرات ايجابية للغاية في الحكومة اللبنانية. هذا الانتصار و تصويت الشعب اللبناني للائحة المقاومة هو ناتج عن تاثير السياسات اللبنانية الراهنة في الحفاظ على استقلال و دعم سوريا امام الارهابيين.

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات العراقية أشار ولايتي الى ان الشعب العراقي سيشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية و ان اي شئ يقرره الشعب العراقي يعد جزء من محور المقاومة ، بعد هذه الانتخابات ستتضاعف مكانة جبهة المقاومة في العالم وسيتم ايصال هذه الرسالة الى دول اخرى كامريكا وسائر دول الجوار والتي تتدخل بعض الاحيان ، بانه من الان فصاعدا لن يكون مكانها في المنطقة.

واضاف: بفضل الله سنرى في المستقبل القريب احتفال انتصار الشعب السوري على الارهابيين.