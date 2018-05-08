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رقم الخبر: 218959 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 09:06 الاقسام: عربيات  
القوات اليمنية تطلق صلية من صواريخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في نهم

القوات اليمنية تطلق صلية من صواريخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في نهم

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية الاثنين عددا من صواريخ 'زلزال 1' على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة نهم.

القوات اليمنية تطلق صلية من صواريخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في نهم

وأكد مصدر عسكري لـ ' المسيرة نت' أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت 4 صواريخ نوع 'زلزال1' محلي الصنع على تجمعات منافقي ومرتزقة العدوان في معسكر فرضة نهم محققةً ضربات منكلة في صفوفهم.

واورد الموقع بان عددا من 'المنافقين' قُتِل واجُرِح يوم السبت إثر قصف مواقعهم في منطقة عيدة الشرقية بالمجاوحة ومنطقة الحول في نهم.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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