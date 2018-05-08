قال الشيخ الخزعلي في كلمة له بتجمع انتخابي لتحالف الفتح في العاصمة بغداد عصر الاثنين، 'أن الحشد الشعبي سيبقى صفحة مضيئة وطنية في تاريخ ومستقبل العراق، وان رسالتنا الى المرجعية الدينية هي اننا سنحافظ علي بقاء الحشد الشعبي مقدسا'.

واشار الامين العام لعصائب اهل الحق الى 'ان الحفاظ على الانتصار اصعب من تحقيقه في ظل التحديات الموجودة، وان العراق لن يقسم مرة اخرى ما دام العراقيون موحدين، والمناطق المتنازع عليها ستبقى جزءاً مهماً من العراق'.

واوضح الشيخ الخزعلي 'ان تحالف الفتح سيقف أمام الفاسدين ويضع حدا لهم ويسترجع جميع الاموال المسروقة، وان مصير الشعب والقضاء على الفاسدين متوقف على المشاركة الكثيفة والواعية بالانتخابات، وعلى الشعب ان ينظر بوعي تام من هم الذين دافعوا وأخلصوا لوطنهم'.

ويضم تحالف الفتح الانتخابي، الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها مطلع الاسبوع المقبل، كلا من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومنظمة بدر، وعصائب اهل الحق، وكتائب حزب الله، اضافة الى قوى وشخصيات من مكونات مختلفة، ويرأس التحالف المذكور، الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وتذهب مجمل استطلاعات الرأي الى ان تحالف الفتح سيحصد عددا كبيرا من مقاعد البرلمان المقبل في انتخابات الثاني عشر من ايار-مايو الجاري.