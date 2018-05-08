تحدّث المختص في شؤون التغذية محمد آذرفر عن الفواكه التي تساعد على التنحيف ومنها التوت الازرق وجوز الهند وافوكادو.

وقال محمد آذرفر، في تصريح لمراسل فارس، ان التوت الازرق يعد من بين الفواكه التي تساعد على حرق الدهون والتخسيس حيث انه فضلا عن مكافحة الدهون في الجسم يخفض من احتمال الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية.

واضاف، انه وفقا لنتائج بحث أعدّ حول هذه الفاكهة فان تناولها يومياً يساعد على إذابة 2 بالمئة من الدهون والسبب يعود الى الكمية الكبيرة من مضادات الاكسدة وهو مايطرد السموم من الجسم ويقي من السمنة والمشاكل الصحية ويمكن تناول التوت الازرق مع اللبن.

واوضح اختصاصي التغذية: ان جوز الهند فاكهة اخرى تساعد على حرق الدهون. حيث توجد الأحماض الدهنية التي تسمى الغليسيريدات الثلاثية في جوز الهند ، ما يؤدي إلى زيادة 30 ٪ في عملية التمثيل الغذائي في الجسم ؛ يمكنك استخدام هذه الفاكهة بدلا من الوجبات الخفيفة. يمكنك أيضًا استخدام الزيت والحليب والمسحوق وحليب جوز الهند. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام جوز الهند كمضافات غذائية.

وتابع آذرفر: إن فاكهة أفوكادو تحتوي على الدهون التي تمنع ارتفاع كمية السكر في الدم وترسب الدهون في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن أفوكادو تحوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية ، وننصح بتناول فاكهة واحدة منها يوميا، ويمكن تناول أفوكادو في السلطة لحرق الدهون.

ونوه إلى إن التفاح والخوخ يمكن أن يكون لهما دور فعال في التنحيف، موضحا: "إن الثمار تقلل الوزن بطريقة مختلفة ؛ اذ يحتوي التفاح والخوخ على الكثير من الألياف ويعملان على الاسراع في عملية التمثيل الغذائي في الجسم". يتم تناول التفاح والخوخ كوجبات خفيفة ، كما أنهما غنيان بالبكتين، ما يمنع الخلايا من امتصاص الدهون وتمتص الماء بدلا منه.