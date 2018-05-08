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رقم الخبر: 218955 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 08:53 الاقسام: عربيات  
السفارة الأمريكية في القدس المحتلة ستفتتح بدون حضور ترامب

السفارة الأمريكية في القدس المحتلة ستفتتح بدون حضور ترامب

أعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه الى الاراضي المحتلة الاسبوع المقبل لحضور افتتاح السفارة الامريكية الجديدة في القدس المحتلة، لافتاً الى ان الوفد الامريكي سيترأسه مساعد وزير الخارجية جون سوليفان.

ونشر البيت الابيض قائمة باسماء الوفد الرئاسي الذي سيتوجه الى القدس المحتلة وفي مقدمه ابنة ترامب ايفانكا وصهره ومستشاره لشؤون الشرق الاوسط جاريد كوشنر اضافة الى المبعوث الخاص لترامب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وكان ترامب أعلن في السادس من كانون الاول/ديسمبر 2017  قراره الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الاسرائيلي ولمح في الايام الاخيرة الى انه قد يتوجه بنفسه لحضور افتتاح السفارة.

وتدشين السفارة مقرر في 14 ايار/مايو 2018 تزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة.

وكان اعلان ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017  الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل ابيب اليها، يثير غضب الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

وفي البداية، ستكون السفارة الأمريكية الجديدة في مبنى القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة لحين تخطيط وبناء موقع دائم للسفارة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ويتزامن افتتاح السفارة الأمريكية مع الذكرى السبعين للنكبة ذكرى تهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب عام 1948.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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