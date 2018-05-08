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رقم الخبر: 218954 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:52 الاقسام: عربيات  
الداخلية اللبنانية: نتائج الانتخابات الرسمية ستعلن خلال 48 ساعة

الداخلية اللبنانية: نتائج الانتخابات الرسمية ستعلن خلال 48 ساعة

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الاثنين، أن نتائج الانتخابات الرسمية التي جرت الاحد ستعلن خلال 48 ساعة.

وقال مشنوق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "نتائج الانتخابات الرسمية خلال 48 ساعة تكون على موقع الوزارة الالكتروني".
وانطلقت الإنتخابات النيابية، الاحد، للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا.
وبلغت نسبة المشاركة 49 % في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا، حيث اشارت النتائج الاولية الى فوز كبير للوائح "الامل والوفاء" لحركة أمل وحزب الله.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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