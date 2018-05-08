أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الاثنين، أن نتائج الانتخابات الرسمية التي جرت الاحد ستعلن خلال 48 ساعة.

وقال مشنوق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "نتائج الانتخابات الرسمية خلال 48 ساعة تكون على موقع الوزارة الالكتروني".

وانطلقت الإنتخابات النيابية، الاحد، للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا.

وبلغت نسبة المشاركة 49 % في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا، حيث اشارت النتائج الاولية الى فوز كبير للوائح "الامل والوفاء" لحركة أمل وحزب الله.