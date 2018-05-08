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رقم الخبر: 218953 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:46 الاقسام: محليات  
ترامب على "تويتر": سأعلن عن موقفي من الاتفاق النووي الإيراني غدا

ترامب على "تويتر": سأعلن عن موقفي من الاتفاق النووي الإيراني غدا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع "تويتر"، مساء الاثنين، قال فيها إنه سيعلن عن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني غدا الثلاثاء على الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش.

ومن المنتظر أن يعلن ترامب يوم 12 مايو الجاري، عما إذا كان سيجدد تعليق اجراءات الحظر الأمريكية على إيران.
وكشف مسؤولون في البيت الأبيض ومصادر مطلعة على المناقشات داخل الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ تقريبا قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال مسؤول في البيت الأبيض في الثالث من مايو، إن ترامب يتجه على الأرجح إلى الانسحاب من الاتفاق، لكنه لم يتخذ القرار بعد، ويبدو أنه جاهز لعمل ذلك.
وكان الاتفاق الذي أبرم فی یولیو ۲۰۱۵ بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز إنجازات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات التي شهدها على الإطلاق".

 
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