أفاد نصر القدسي مدير المستشفى الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء بأن عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى نتيجة استهداف التحالف السعودي بغارتين مكتب الرئاسة الإثنين بلغ 48 شخصاً بين شهيد وجريح.

وكان مصدر محلي قد أفاد باستشهاد 6 مدنيين وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية لاستهداف التحالف مكتب الرئاسة وسط صنعاء.

وأكد القيادي في اللجنة الثورية العليا في صنعاء توفيق الحميري، أن رئيس اللجنة محمد علي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بخير.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أنه استشهدت طفلة وامرأة مسنّة، فيما جرح آخرون من أسرة واحدة بغارات جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم في مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

ومساء الأحد شن طيران العدوان 6 غارات على محافظة الحديدة استهدفت مبنى الهيئة العامة لتطوير تهامة في منطقة القطيع بمديرية المراوعة

واستهدف بـ 16 غاره محافظة صعدة وطالت غارات العدوان مدينة ضحيان ومنطقة فلة بمديرية مجز ومنطقة الحجلة بمديرية رازح، ومناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية، ومنطقة الصحن بالقرب من مدينة صعدة حيث استهدف العدوان محطتي وقود مملوكة لمواطنين ومحطة لتعبئة الغاز اشتعلت فيها النيران.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطن في إحدى غارات العدوان على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء..

إلى ذلك أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من نوع "بدر-1" على أهداف اقتصادية بنجران السعودية.

في المقابل، قالت قوات التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن باتجاه نجران.

مصدر عسكري يمني أفاد بمقتل وجرح العديد الجنود السعوديين خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المسنود بغارات مكثفة للتحالف السعودي لتغطية عملية التقدم باتجاه جبل الشرفة بنجران.

وأكد المصدر نفسه أن القوات السعودية لم تتمكن من إحراز أي تقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبل الشرفة المطل على مدينة نجران من الناحية الجنوبية.

تزامناً مع ذلك، تمكن الجيش واللجان من إحباط عملية زحف واسعة للتحالف باتجاه عدد من المواقع قبالة منفذ علب الحدودي وتدمير آلية عسكرية سعودية في منطقة الثعبان الحدودية في عسير.

يأتي ذلك في حين قصف الجيش واللجان بصاروخ "زلزال1"والقذائف المدفعية مواقع قوات التحالف في منفذ الطوال الحدودي. كما استهدف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مواقع الجيش السعودي جنوبي منطقة الخوبة بجيزان.

وعند الحدود اليمنية السعودية، قُتل وجرح 8 عناصر من قوات الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي بتدمير الجيش واللجان آليتين عسكريتين لهم بلغمين أرضيين في الناحية الشمالية لصحراء ميدي الحدودية. جاء ذلك على وقع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية ميدي في محافظة حجة غرب اليمن.

كما طاولت سلسلة غارات جوية منطقتي آل صبحان وطخية في مديرية باقم الحدودية غربي صعدة شمال البلاد.

وزارة الدفاع اليمنية من جهتها، ذكرت أنّ العشرات من قوات من وصفتهم بـ"الغزاة والمرتزقة" في إشارة إلى قوات هادي والتحالف سقطوا بين قتيل وجريح إثر إطلاق القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخاً باليستياً من نوع "قاهر 2m" استهداف موقعاً عسكرياً لهم غرب مديرية موزع عند الساحل الغربي لمحافظة تعز.

إلى ذلك، شنّ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع قوات التحالف وقوات هادي جنوب الساحل الغربي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى استيلائه على عدد من الأسلحة.

هذا وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق والمدعوم إماراتياً من جهة وقوات الجيش واللجان من جهة أخرى في المحيط الشمالي الغربي لمعسكر خالد بن الوليد الواقع بين مديريتي المخا وموزع. في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ 20 غارة جوية مناطق متفرقة في مديرية موزع لإسناد عمليات زحف قوات طارق صالح باتجاه مواقع الجيش واللجان في المديرية جنوب غرب محافظة تعز جنوب البلاد.