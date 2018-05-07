بغداد/نافع الكعبي - تصاعدت وتيرة اغتيالات المرشحين الذين وصل عددهم الى خمسة فيما نجا تسعة اخرون حيث اغتيل بمنزله في الموصل، الإثنين، استاذ جامعي مرشح عن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، وذلك قبل اربعة ايام من انطلاق الانتخابات العراقية العامة

في حين تصاعدت حدة التراشق الخطابي في الحملة الدعائية بين القوى الكردية الرئيسة المتنافسة في الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط اتهامات متبادلة حول فرض أسلوب «الترهيب المناطقي» وفشل إدارة ملف الخلافات مع الحكومة الاتحادية وخيار انفصال إقليم كردستان.

فقد اقتحم مسلحون مجهولون، الاثنين منزل الاستاذ الجامعي فاروق الزرزور الجبوري المرشح عن ائتلاف الوطنية الانتخابي بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي في الموصل وقاموا بقتله طعنا بالسكاكين. وبمقتل الجبوري يكون خمسة مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري السبت المقبل قد اغتيلوا وهم ينتمون لمختلف التحالفات الانتخابية فيما نجا تسعة اخرون من الاغتيال.

وقد طالب ائتلاف الوطنية بإجراء تحقيق عاجل بحادثة اغتيال مرشحه في الموصل وقال في بيان صحافي، الاثنين "ان عصابات الارهاب تواصل تصعيدها لتضيف جريمة شنيعة أخرى لسجل جرائمها الملطخ بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا الأبي بعد ان أقدمت وبطريقة بشعة على اغتيال الأخ الفاضل فاروق الزرزور المرشح عن ائتلاف الوطنية في محافظة نينوى".

وقال "لا شك ان هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج وان العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت الى مستوى متدني من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب وصولا الى عمليات الاستهداف المتكررة".

واغتيل منذ انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات العراقية في 14 من الشهر الماضي مرشحان في مدينة كركوك شمال شرق بغداد ومرشحة أخرى في الأنبار غرب بغداد ومرشح في العاصمة بغداد فيما نجا 9 آخرون في بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالي وبابل من محاولات اغتيال.

وبينما تتصاعد عمليات قتل ومحاولات اغتيال المرشحين لم تعلن الجهات الأمنية التعرف لحد الان على أي جهة نفذت أياً من هذه الهجمات. في حين يشير سياسيون إلى أنه صراع بين الكتل وأن هناك جهات تتخذ جميع الطرق للفوز في الانتخابات.

ومن جهتها طالبت اللجنة الامنية النيابية بتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية للحد من عمليات اغتيال مرشحي الانتخابات الاخذة في ازدياد لترهيب المرشحين والناخبين. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي في تصريح صحافي: إن هذه العمليات الهدف منها ارهاب الجميع مع قرب موعد الانتخابات.. مشيرا الى ان العناصر الارهابية تنشط في هذه الفترة ولا سيما انها توعدت باستهداف العملية الانتخابية في العراق.

ودعا الجهات الامنية والاستخبارية الى اخذ الحيطة والحذر والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لتوفير الاستعدادات لإنجاح العملية الانتخابية.

وسيشارك في الانتخابات في 21 دولة أكثر من 868 ألف عراقي، وتفتح مراكز الاقتراع بالخارج في وقت مبكر يبدأ من الساعة السابعة صباحا ويغلق عند السادسة مساءً ولمدة يومين هما العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي.

يشار الى ان 6898 مرشحا يتنافسون علي 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و2014 من الاناث فيما بلغ عدد المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن أكثر من 24مليون و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و854 مواطنا لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين.

* تصاعد حدة الإتهامات بين المرشحين الكرد

وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة التراشق الخطابي في الحملة الدعائية بين القوى الكردية الرئيسة المتنافسة في الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط اتهامات متبادلة حول فرض أسلوب «الترهيب المناطقي» وفشل إدارة ملف الخلافات مع الحكومة الاتحادية وخيار انفصال إقليم كردستان، فيما أعلنت مرشحة عن أربيل انسحابها من لائحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ثاني حالة على صعيد محافظات كردستان.

واتهم نائب زعيم «الديموقراطي» رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مهرجان دعائي في السليمانية «البعض بممارسة الإرهاب الفكري ضد حزبنا وإلقاء تهم باطلة عليه، وهذا خطير، ويحاول فصل المحافظة عن الإقليم، إلا أنهم سيفشلون لكونهم يعرفون تاريخ هذه المدينة العريقة، وسيتم القضاء على هذا الفكر». وأضاف أننا «كنا نتحفظ في الرد من باب المانع الأخلاقي والأعراف رغم أننا نملك الأدلة والحجج لفضحهم، فإننا نستطيع أن نفاجئهم اليوم ونقول لهم كفى».

وفي رد على ما جاء في خطاب نيجيرفان، قال القيادي في حركة «التغيير» المعارضة قادر حاجي علي: «يتهموننا بممارسة الإرهاب الفكري، هذا لأننا ننتقد السلطة وعيوبها، ونحن نقول أن هؤلاء (الحزبين الحاكمين) لصوص وفاسدون، وأعادوا كردستان عشرين سنة إلى الوراء ولدينا الإثباتات». وأضاف: «إذا كان هناك إرهاب فكري في السليمانية، فإن في أربيل والمناطق الخاضعة لسلطتهم هناك إرهاباً فكرياً وجسدياً، لأن الناس تتعرض للقتل بسبب مقال، ويتعرض المعلم المحتج على قطع راتبه إلى الضرب».

إلى ذلك، شدد مستشار «مجلس أمن الإقليم» القيادي في «الديموقراطي» مسرور بارزاني في خطاب أمام أنصاره على أن «بارزاني الخالد (الملا مصطفى بارزاني) كان كرس حياته لكركوك والإقليم، ولم يتنازل عن شبر من أرضنا، لكننا لم نتوقع أن تتم خيانة كركوك»، في إشارة إلى اتفاق قادة في حزب «الاتحاد الوطني» مع بغداد على سحب قوات البيشمركة من المحافظة، داعياً إلى «تجنب التصويت لمن عارض استفتاء الانفصال الشرعي، ونحن مقبلون على حرب أخرى مع بغداد والتي تتعلق بتطبيق مواد الدستور المعطلة».

واعتبر مسرور أن «اختزال مشكلة كردستان بالامتيازات والمناصب والرواتب تعد جريمة، بل مشكلتنا أكبر بكثير، ونطالب بالاستقلال وحق تقرير المصير». وتابع: «هذه السلطة (في إشارة إلى مناطق نفوذ الوطني) لم تستطع تقديم الخدمات للجميع، وليس منصفاً في أن يلقى اللوم على الديموقراطي».

من جهة أخرى، اتهم مسؤول «جهاز الأمن والمعلومات» التابع لـ «الوطني» لاهور شيخ جنكي «الديموقراطي»، بـ «محاولة إضعاف نفوذنا في كركوك، من خلال مقاطعتهم للانتخابات على صعيد المحافظة». وأضاف: «نقول لهؤلاء الذين يتحدثون عن كركوك ويتظاهرون بأنهم أصحاب القضية، بأننا نعيش الصحوة واليقظة، ونعلن من مواقعنا في كركوك وخانقين (المتنازع عليها مع بغداد) بأننا متمسكون بالبقاء فيها أو أن نحارب للنهاية».

وجدد القيادي في «الاتحاد الوطني» نائب رئيس الحكومة قباد طالباني دعوة القوى المتصارعة إلى أن «الحرب السياسية التي ينبغي أن يخوضها الأكراد تكمن في العاصمة بغداد، وليس في أربيل، لأن أزمات حصة الإقليم الموازنة ورواتب موظفينا قائمة مع الحكومة الاتحادية».

في غضون ذلك، أعلنت المرشحة هيمان رمزي عن لائحة «النصر» التي يتزعمها العبادي عن محافظة أربيل «الانسحاب من اللائحة من دون التعرض إلى أي ضغوط»، عازيةً القرار إلى «تنصل اللائحة من وعودها باتباع سياسة مختلفة عن بقية اللوائح تجاه المكونات والمواطنة».

* "الملقي" يوجه دعوة للعبادي لزيارة عمّان

وجه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي دعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة الأردن.

وقال مكتب الجعفري في بيان: إن وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري التقى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في العاصمة عمَّان"، مبيناً أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وذكر الجعفري بحسب البيان، "لم يكن القضاء على عصابات داعش الإرهابية سهلاً لولا وحدة العراقيين، ومساندة الدول الشقيقة، والصديقة"، معتبراً أن "العلاقات بين بغداد وعمَّان تشهد تطوراً كبيراً حرصاً من البلدين على تفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة".

وأضاف، "كان لكم دور في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب، وننتظر منكم استمرار دعمكم في مجال إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية"، داعياً الجانب الأردني إلى "المزيد من التنسيق، وتسهيل منح سمات الدخول، وإجراءات الإقامة، والخدمات الأخرى للعراقيين المقيمين في الأردن".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، "لدينا الكثير من المشتركات مع العراق، وحريصون على تعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم التنسيق، والعمل على كلِّ ما من شأنه تفعيل المصالح بين البلدين".

وأبدى الملقي، "استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق"، مؤكداً على "ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك".

ووجه الملقي، "الدعوة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لزيارة الأردن، وبحث القضايا التي تهم بغداد وعمان".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي زار العراق في شهر كانون الثاني من العام الماضي وبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات عدة.

* تل أبيب تطلق صفحة باللهجة العراقية

اطلقت وزارة خارجية الكيان الصهيوني، صفحة باللهجة العراقية، مبينة ان هذه الصفحة حوارية تهدف الإجابة عن الاسئلة والاستفسارات بمنتهى "المصداقية والشفافية"، على حد زعمها.

وبحسب ما نشر على صفحة "اسرائيل باللهجة العراقية" التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فأن "وزارة خارجية الكيان الصهيوني اطلقت صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" لإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل" بحسب زعم الصفحة.

واضافت ان "ذلك جاء بعد عيش اليهود في بلاد الرافدين اكثر من 2500 عام"، مشيرة الى ان "هذه الصفحة حوارية تهدف للاجابة عن الاسئلة والاستفسارات بمنتهى المصداقية والشفافية"، بحسب ادعائها.

* العمليات الأمنية في العراق

ميدانياً، أعلن مركز الاعلام الامني، عن ضبط كدس كبير للاسلحة والاعتدة في مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، ضبطت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين كدسا كبيرا للاعتدة والاسلحة والعبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة مصفى بيجي (مصفى الصمود)".

واضاف ان "الكدس احتوى على 2100 اطلاقة عتاد لاسلحة مختلفة و246 قنبرة هاون عيار ٦٠ و٨٢ و١٢٠ملم و83 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والاحجام و57 صاروخا ضد الدروع و40 مخزن وشريط عتاد و27 مقذوفا مختلفا و27 صاعقا و23 صاروخا ضد الأشخاص و23 صاروخ SPG9 و15 حاوية عتاد ١٤، ٥ و15 مسطرة تفجير بالاضافة الى 13رمانة يدوية و4 صواريخ كراد وكمية من اسلاك التفجير وقاذفة RBG7".

وتابع رسول انه "تم تفجير الكدس موقعيا من قبل الهندسة العسكرية في عمليات صلاح الدين".

وفي الأثناء، أعلن مركز الإعلام الأمني، عن اعتقال احد الفارين من سجن بادوش في صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان إن "شعبة استخبارات مديرية شرطة صلاح الدين، ألقت القبض على احد الفارين من سجن بادوش وتسلمه الى الجهات المختصة، علما انه من المحكوم وفق المادة ٤٤٤ ق ع".

يشار الى ان الاجهزة الامنية تمكنت في الايام الماضية من اعتقال العديد من الهاربين من سجن بادوش بمناطق متفرقة.

وفي الموصل، أعلن مركز الإعلام الأمني، عن ضبط مخبأ للعتاد من مخلفات "داعش" شمال الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان: إن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تتمكن من الوصول الى مخبأ للاعتدة من مخلفات داعش الارهابي".

وأضاف أنه تم "ضبط بداخله 15 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و8 وأخرى عيار ٨٢ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع ما يسمى (جهنم) وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) في منطقة بادوش شمال مدينة الموصل"، مشيراً الى أنه "تم تدميرها موقعيا".

وفي ديالى، اعلن مركز الإعلام الأمني، عن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى".

وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول في بيان صحفي: إن مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة، ألقت القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بولاية ديالى".

واضاف رسول، أنه "بدلالته توصلت القوات الى مضافة احتوت على 22 قنبرة هاون عيار 60 ملم و20 قداحة تفجير و20 حشوة دافعة و15 دائرة كهربائية و7 اطلاقات قاذفه 40 ملم k4 وبندقيتين M16 و4 هواتف مسلكة بالإضافة إلى رمانات يدوية ورمانات قاذفة ومخازن عتاد بندقية وجهاز كاتم وناظور بندقية وأسلاك وفيش وجعبة صدرية".

* مرجعية السيستاني تستقبل جثمان قيادي في الحشد

نشرت" السومرية نيوز"، صورا تظهر وصول جثمان قائد فرقة الامام علي القتالية "كريم الخاقاني" الذي توفي أثر نوبة قلبية في لبنان. وتظهر الصور، مدى التأثر الشديد الذي بدى على "حامد الخفاف" ممثل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وهو يقف الى جانب جثمان "الخاقاني".

كما تبين الصور الاهتمام الواضح من قبل ممثل مرجعية السيستاني حامد الخفاف بحدث وفاة قائد فرقة الإمام علي واستقباله للجثمان.

* أردوغان: مستعدون لمهام جديدة في العراق

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ستشن عمليات عسكرية جديدة في المناطق المتلاصقة لحدودها، بعد حملتها الأخيرة في شمال سوريا.

وقال أردوغان، أثناء إعلانه البيان الانتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، ضمن كلمة له أمام المؤتمر العام لفرع الحزب في إسطنبول، إن "أنقرة لن تتوانى عن تضييق الخناق على الإرهابيين ما داموا على قيد الحياة، وخاصة في سوريا والعراق".

وشدد أردوغان على أن "تركيا نجحت في منع إنشاء الممر الإرهابي" عند حدودها الجنوبية"، مضيفا أن "العسكريين الأتراك الذين شاركوا في عملية غصن الزيتون في عفرين السورية مستعدون لمهام جديدة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تركيا 24 حزيران القادم.

وقال أردوغان إن "أنقرة قد تشن حملة عسكرية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق".

وأكد جاويش أوغلو أن "هذا الموضوع لا يزال مطروحا على أجندة المفاوضات بين الدولتين".