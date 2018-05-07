القدس المحتلة ـ وكالات: استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة وتوعدت كتائب القسام الاحتلال الاسرائيلي برد مؤلم على استشهاد ستة من عناصرها أمس الأول في انفجار دير البلح وسط قطاع غزة.

هذا واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال قرب حدود غزة مع الكيان الاسرائيلي، حيث ذكر شهود عيان ان عددا من الشبان تجمعوا قرب السياج الحدودي في شرق خان يونس وتعرضوا لاطلاق النار مباشرة من قناصة الاحتلال الذي زعم ان الشبان كانوا يحاولون اجتياز السياج الحدودي.

وفي مشهد آخر شيع الفلسطينيون جثامين ستة شهداء من حركة حماس استشهدوا في انفجار غامض في دير البلح يوم السبت وشارك حشد غفير من الغزيين في مراسم التشييع الى جانب عشرات المقاتلين في صفوف كتائب القسام.

وخلال أداء صلاة الجنازة على الشهداء أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ان الاحتلال سيتلقى الضربات حتى رفعِ رايات النصر والتحرير على أرض فلسطين.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اصدرت بيانا بالمناسبة حيث توعدت الاحتلال بحساب تكون نتائجه مؤلمة.

وحملت كتائب القسام الكيان الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة مضيفة ان العدو سيدفع الثمن غاليا واوضح البيان ان الشهداء كانوا في مهمةٍ امنية وميدانية كبيرة حيث كانوا يتابعون اكبر منظومة تجسس فنية زرعها الاحتلال في قطاع غزة دون اعطاء اي تفاصيل حول هذه المنظومة.

من جهة اخرى اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر أمس الاثنين، 19 مواطنًا فلسطينيا، خلال حملة مداهمات وتفتيش في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة" فلسطين الان " ان قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان من منازلهم في مدينة الخليل.

وفي بيت لحم داهم جنود العدو مناطق مختلفة من المدينة قبل ان يعتقلوا أربعة شبان من منازل ذويهم.

كما اعتقل الجنود شابين من مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقل العدو ستة شبان من منازلهم في سلفيت بعد مداهمتها وتفتيشها.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات العدو شابين منزليهما، كما داهمت منزل الشهيد رامي مطاوع، وصادرت صوره وأجهزة حاسوب محمولة.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني شابا من مدينة جنين. وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل وقرية سالم شرق نابلس وفتشوا منازل المواطنين.

وفي غضون ذلك أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الاثنين، أن حكومة اليمين في" إسرائيل" تواصل استغلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المشؤوم" بشأن القدس لاستكمال عمليات تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني عبر تعميق الاستيطان وتزييف الحقائق وطمس هويتها وتغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها الاثنين، أن الجمعيات الاستيطانية التهويدية أطلقت وبتمويل وإسناد من المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال العديد من الملصقات والإعلانات التي تتضمن دعوات للمشاركة في (مسيرات الأعلام) الاستفزازية والحشود الضخمة لاستباحة الحرم القدسي الشريف استعدادا لإحياء ما يسمى بـ"يوم القدس" وهي ذكرى احتلال" إسرائيل" للمدينة المقدسة.

وقالت إن المؤسسات الرسمية في دولة الاحتلال تتجند بكامل طاقاتها لضمان أوسع مشاركة في تلك المسيرات والحشود بما فيها مسيرات رفع الأعلام في البلدة القديمة من القدس في ما يشبه إعادة احتلال جديدة للمدينة المقدسة.

ولفتت إلى أنه من بين تلك الملصقات، ملصق لما يسمى بـ "منظمات المعبد"، يدعو إلى تخصيص يوم احتلال المدينة المقدسة لاستباحة الآلاف من اليهود المتطرفين الحرم القدسي الشريف، ويحتوي الملصق المذكور على رسم يظهر وعد بلفور المشؤوم مرورا باحتلال القدس ووصولا إلى إعلان ترامب المشؤوم، ويطالب أيضا بأن تكون مناسبة يوم احتلال القدس "محطة تاريخية جديدة" من وجهة النظر الإسرائيلية عبر استباحة أكثر من ألفي يهودي متطرف لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت الخارجية موجات التهويد المتلاحقة للقدس الشرقية المحتلة، والدعوات لتنظيم مسيرات استفزازية فيها، وحملت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الخروقات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وطالبت مجلس الأمن بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته وارتهانه للفيتو الأمريكي وتَحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والقدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص والإسراع في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334.