دمشق ـ وكالات: أفاد نشطاء سوريون بأن حالة من الهدوء الحذر عادت إلى مدينة الباب شمال سوريا عند الحدود مع تركيا، بعد مواجهات بين فصائل مسلحة أودت بأرواح 11 شخصا على الأقل.

وأشار نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، إلى أن الاقتتال بين المسلحين توقف بعد نشر قوات للفصائل المعارضة المدعومة تركيا في المدينة.

وذكر "المرصد" أن عناصر فصيل "جيش الإسلام" المعارض شاركوا في القتال إلى جانب فصيل "أحرار الشرقية" ضد مجموعة "آل واكي" المحلية و"فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر"، لكن المتحدث باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار نفى ذلك على حسابه في "تويتر"، واصفا ذلك بالأكاذيب.

وسجّل نشطاء المرصد مقتل 11 شخصا، بمن فيهم مدنيون، جراء القصف والاستهداف المتبادل بين الطرفين، موضحين أن بين الضحايا أربعة مدنيين، بمن فيهم امرأة، وقائد مجموعة من "فصائل الشرقية" مع عدد من عناصرها، فضلا عن إصابة العشرات، لكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود عشرات الجرحى في وضع خطر.

وأكد النشطاء أن سبب الاشتباكات التي اندلعت أمس الاول يعود إلى اعتداء عناصر لـ"آل واكي" و"فرقة الحمزة" على مسلحين منتمين إلى "أحرار الشرقية"، ما أدى إلى جرح اثنين منهم.

وسرعان ما تحولت المشاجرة بين الطرفين إلى قتال عنيف استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك بعد ساعات من تفريق أفراد الجيش التركي بالقوة مظاهرة لمحتجين على اعتداء عناصر "فرقة الحمزة" على مشفيين في المدينة.

إلى ذلك تابعت وحدات الجيش السوري التقدم في عملياتها ضد فلول المجموعات الإرهابية جنوب مدينة دمشق موسعة نطاق سيطرتها في حي الحجر الأسود بالتوازي مع رمايات بسلاح المدفعية وضربات جوية طالت أوكارهم وتحصيناتهم في المنطقة.

وأفاد مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق بأن وحدات الجيش ضيقت الخناق على المجموعات الإرهابية في حي الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن تحرير ثانوية تقنية الحاسوب وعدد من كتل الأبنية شمال غرب الحي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وسط حالة من الانهيار والذعر في صفوفهم.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات ترافقت مع رمايات دقيقة من سلاح المدفعية وضربات جوية محكمة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين ومحاور تسللهم وإمدادهم في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من الحجر الأسود باتجاه مخيم اليرموك.

وأحكمت وحدات من الجيش السوري أمس الاول سيطرتها على عدد من كتل الأبنية ومداخل الجادات السكنية في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود بعد ساعات قليلة على تطهير الجزء الجنوبي من الحي وعثرت أثناء تمشيطها الجزء المحرر على ألغام أرضية ومواد شديدة الانفجار خاصة بتعبئة الألغام والعبوات الناسفة إضافة إلى ضبط مستلزمات طبية وأدوية وشبكات طويلة من الأنفاق المتفرعة حفرها الإرهابيون تحت منازل المواطنين بغية التنقل ونقل الذخيرة والاختباء.

وتنفذ وحدات الجيش منذ عدة أيام عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب دمشق تمكنت خلالها من السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بالتوازي مع إخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سورية.