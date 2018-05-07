قال جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني الاسبق، على اعتاب القرار المقرر ان يتخذه ترامب حيال الإتفاق النووي: إنني أتمنى بأن يتفهم ترامب عدم عقلانية فكرة الانسحاب من الإتفاق النووي الدولي لأنّ ايران حالياً مدعومة عالمياً أقوى مما كانت تحظى به من دعم قبل 10 سنوات.

ورداً على سؤال حول رأيه في الهواجس التي تدور هنا وهناك حيال الإتفاق النووي وما يصرّح به الرئيس الامريكي من مزاعم وكذلك بالنسبة للتصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني، قال وزير الخارجية البريطاني الاسبق انه يجب أن نتطرق الى موضوعين في هذا الشأن. أولاً ماذا يجب فعله. بإعتقادي يجب مواصلة هذا الإتفاق وإحترامه من جانب الموقّعين عليه ومنهم واشنطن لأنه أهم وثيقة تحد من الإنتشار التسليحي وتريح بال القلقين من إمكانية إمتلاك ايران لسلاح نووي.

وثانياً ما سيجري على أرض الواقع. وباعتقادي لن يمدّد ترامب تعليق العقوبات ضد ايران خاصة في مجال النفط والغاز وسيضرب بالمعاهدة عرض الحائط.

وبالنسبة لما عرضه نتنياهو، قال سترو: بإعتقادي أنّ هذه الوثائق لم تكن إلّا وثائق قديمة ولو افترضنا صحتها كان عليه تقديمها للوكالة الدولية للطاقة النووية والى مفتشيها الأربعمائة المستقرين في ايران. وعلى أية حال أرى شخصياً بأنّ انسحاب ترامب من الإتفاق النووي سيضر بالنظام العالمي وسيضر بتطلعات ترامب نفسه.

كما رأى سترو ضرورة تعاون ايران واوروبا بعد خروج ترامب من الإتفاق النووي والعثور على حلول قانونية للحد من تداعياته.

وعن رأية بالنسبة لتداعيات انسحاب واشنطن من المعاهدة الدولية النووية، قال: لا يمكن التنبّؤ بشأن تداعيات مثل هذا القرار لأنّ ذلك يعود الى نوعية الرد الايراني والاوروبي والروسي والصيني وسيترك انطباعاً على أسواق النفط وسيرفع من سعره فضلاً عن تحويل العالم الى مناطق غير آمنة وسيسبب إنقساما لدى المجتمع الدولي.

وأعرب سترو عن إعتقاده بأنّ ترامب يحاول نسف كل ما قام به اوباما فضلاً عن ترسُّخ فكرة في دماغه قائمة على أنّ سياسة التهديد التي مارسها ضد كوريا الشمالية آتت اُكلَها ويظن انها مجدية ضد ايران ايضاً وسترغم ايران على الجلوس خلف طاولة مفاوضات.

وعن تصريحات السفير الايراني في لندن عن السيناريوهات المطروحة أمام ايران للرد على الانسحاب الامريكي من الإتفاق النووي والرد الاوروبي، قال سترو: لن تخرج الدول الاوروبية من الإتفاق النووي رغم أنّ من مصلحتها مسايرة واشنطن. لكنها ستبقى في الإتفاق بسبب العلاقات الاقتصادية بينها وبين ايران.

وردّاً على سؤال حول شجاعة اوروبا في البقاء في الإتفاق النووي مع خروج الولايات المتحدة منه وإمكانية تفكير ايران بعدم مواصلتها الالتزام بالإتفاق نظراً لإعتقادها بأنّ أمريكا خانتها، قال جاك سترو: إنني على ثقة بأنّ البريطانيين لن يخرجوا من الإتفاق مهما كان وهذا التوجه هو التوجه السائد في مجلس العموم البريطاني.

ورداً على سؤال حول ما ستتخذه بريطانيا من إجراءات لاقناع ايران للبقاء في الإتفاق النووي، إعتبر «سترو» ذلك أمراً معقداً يعود الى نوعية القوانين التي ستواجه بها اوروبا الإنسحاب الأمريكي.

كما إعتبر وزير الخارجية البريطاني الاسبق إمكانية مواصلة العقود التجارية المبرمة بين ايران واوروبا بعد خروج البيت الابيض من الإتفاق النووي بأنها عملية معقدة تتطلب حلولا بديلة.

وعن سبب إثارة الاسرائيليين ضجة حول النشاط الايراني النووي، قال وزير الخارجية البريطاني الاسبق: إنّ نتنياهو يواجه في الداخل مشاكل عالق فيها حتى النخاع وعاجز عن التخلص منها ومن بينها تورطه هو وزوجته في ملفات فساد فضلاً عن العقبات التي يواجهها الإئتلاف الحاكم في تل أبيب. فإذاً هذه الضجة التي أثاروها ليست إلّا تكتيكاً لحرف الأنظار والرأي العام عن قضايا أخرى.

هذا وأكّد جاك سترو على تمهيدات يقوم بها نتنياهو لحث ترامب على الانسحاب من الإتفاق النووي، الأمر الذي سيضرّ بالأمن والسلام العالميَين.