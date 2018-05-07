أعلن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، بأن ايران لن تكون اول دولة تنسحب من الإتفاق النووي، مؤكدا بأن رد ايران على انسحاب اميركا من الإتفاق سيكون مؤلما جدا.

وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الاثنين، والذي استعرض فيه احدث التطورات على صعيد السياسة الخارجية، قال حول زيارة مساعد وزير الخارجية حسين جابري انصاري الى روما واجتماعه بمسؤولين من 4 دول اوروبية: إن محادثات روما هي استمرار للمحادثات التي اجريناها على هامش مؤتمر ميونيخ الامني مع الدول الاوروبية الاربع حول قضايا اليمن.

واضاف: انه وفي ضوء الكارثة البشرية الجارية في اليمن التي تعد احدى قضايا المجتمع العالمي المريرة جدا، فقد تم التباحث حول كيفية تقديم المساعدات الانسانية والخدمات الطبية والصحية للشعب اليمني. نسعى من اجل خفض آلام هذا الشعب ونأمل من الدول التي خلقت هذه الكارثة الاستفادة من هذه الفرصة على أعتاب شهر رمضان المبارك وان تعمل على إيجاد وضع جديد وتسمح بوصول المساعدات الانسانية والطبية والعلاجية الى الشعب اليمني.

وحول احتمال انسحاب اميركا من الإتفاق النووي قال: انه من السابق لأوانه التحدث عن طبيعة القرار الذي ستتخذه اميركا يوم 12 ايار /مايو الجاري بشأن الإتفاق النووي.

واعتبر قاسمي، الإتفاق النووي إتفاقا دوليا متعدد الاطراف، وان الانسحاب منه ليس بالامر السهل واضاف: إن ترامب قطع منذ البداية الكثير من الوعود ومازلنا نسمع من اميركا اصواتا متعددة، وان الانسحاب من الإتفاق ليس بالامر السهل وسيكون رد ايران غير قابل للتصور بالنسبة لاميركا وسيكون مؤلما جدا بما يؤدي الى ندم اميركا وان جميع الارضيات اللازمة قد تم إعدادها مسبقا.

واضاف: على اميركا ان تدفع ثمنا باهضا في حال انسحابها من الإتفاق النووي.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن الإتفاق النووي يمكنه ان يشكل نقطة جديدة تعرض صورة أوضح عن صورة اميركا الحقيقية الا وهي انه ليس بإمكان أي دولة الوصول الى تفاهم في اطار أي معاهدة معها. لقد شهدنا عراقيل اميركا ونكثها للعهود وسنتخذ قرارنا بعد 12 ايار /مايو بناء على اجراءات اميركا.

واضاف قاسمي: اننا سوف لن نكون اول دولة تخرج من الإتفاق النووي وسنتابع الامور بصبر وحكمة وفيما لو لم يعد الإتفاق النووي بمنافع للشعب الايراني فسنتخذ القرارات اللازمة بالتأكيد.

وفي الرد على سؤال، اكد المتحدث نبأ اللقاء بين ظريف ووزير الخارجية الاميركية الاسبق جون كري في نيويورك وقال: إن ظريف التقى كري خلال زيارته الاخيرة الى نيويورك علما بأن كري لا يتولى أي منصب حكومي في الوقت الحاضر.

واضاف قاسمي: إن ظريف لم يجر أي لقاء أو محادثات مع أي مسؤول اميركي.

واكد قاسمي بأن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية بناء على مزاعم خاطئة وكاذبة.

وقال: إن وزير خارجية المغرب زار طهران يوم الثلاثاء الماضي والتقى ظريف في وزارة الخارجية، وتلقى منه الإجابات اللازمة على قضايا ومزاعم خاطئة وكاذبة يحتمل انها موجهة من مصادر معينة، وبعد عودته للمغرب اعلن قطع العلاقات وغلق السفارتين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: اننا وفي ضوء حسن النوايا حققنا في المزاعم المطروحة من قبل الجانب المغربي واصبحنا على يقين بأن تلك المزاعم كاذبة وخاطئة وليس لها أي دليل.

وقال قاسمي: لقد كان خطأ ستراتيجيا من جانب الحكومة المغربية وهي ليست المرة الاولى التي يقوم فيها المغرب بمثل هذه التصرفات.

واردف قائلاً: ربما يمكن القول بأن هذا الاجراء من جانب المغرب قد جرى بتوجيه من بعض القوى الكبرى وبعض الدول المناهضة لايران لأن كل ما طرح كان كلاما خاطئا.

واوضح بأنه (ليس هنالك مهلة محددة للممثلية الايرانية في المغرب وستغادر في الوقت المناسب واعتقد ان هذا الامر سيتم في غضون الايام القادمة).

واعرب قاسمي عن أمله بأن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية بصورة جيدة وتتولى الحكومة المنتخبة من الشعب زمام الامور واضاف: في ضوء ظروف العراق، فمن الممكن ان تقوم دول في المنطقة وخارجها، بالإخلال في مسيرة الانتخابات العراقية وخلق المشاكل في طريقها.

واضاف: لقد شهدنا كيف ان داعش سيطر على مناطق مهمة من العراق بدعم من بعض الدول المولّدة والمروّجة للإرهاب الا ان العراقيين تمكنوا من التغلب على هذه الظاهرة المقيتة ولو بصعوبة.

وتابع المتحدث: يبدو ان دولة مثل السعودية لا ترغب بان تشهد المنطقة النمو والامن والاستقرار ولربما يتصور هؤلاء الصبية حديثي العهد بالسلطة بأن بقاءهم يكمن في إثارة الفوضى والشغب وزعزعة الامن، وللأسف فاننا نشهد وفقا لهذا المنظار والسياسة تدخلات خاطئة وعبثية من جانب الحكومة السعودية في بعض قضايا المنطقة خاصة في ازمة اليمن، لذا فإننا نأمل من المجتمع العالمي ومنظمة الامم المتحدة وشعوب العالم بذل المزيد من الجهد للمساعدة بإنهاء هذه الكارثة البشرية على وجه السرعة وانهاء هذه التدخلات من قبل هذه الدول.

* أي حكومة منتخبة تتولى السلطة في لبنان ستحظى بدعم ايران

وفي الرد على سؤال حول الانتخابات اللبنانية التي جرت الاحد، قال قاسمي: إن ما يصوت له الشعب اللبناني وأي حكومة منتخبة من قبل غالبية الشعب ستحظى بالتأكيد بدعم وتعاون ايران، ونحن نبارك للحكومة الجديدة والافراد الذين يمكنهم استقطاب اصوات الشعب اللبناني وسنتعاون معهم بالتأكيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية حول الوثائق المزعومة التي عرضها نتنياهو: إنني قلما اُبدي وجهة نظر حول المزاعم الفارغة التي يُطلقها مسؤولو الكيان الصهيوني، إذ أنّ نتنياهو هو مهرّج ومشعوذ من الدرجة الثالثة ليس الا، وعليه أن يزيد من مهاراته في التهريج والشعوذة.

وأضاف قاسمي: إن هذا الرجل عالق في ملفات فساد وملفات اُخرى وهو يحاول من خلال مثل هذه المسرحيات حرف الانظار عنها فتراه يلجأ الى توجيه الإتهامات وسرد القصص وتأليف روايات ولا أرى حاجة الى متابعة أقواله لأنّ تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها شفافة تؤيّد التزام ايران بتعهداتها.

وعن لقاء جرى أمس (الاول) بين «رودي جولياني» أحد مستشاري ترامب وبين عدد من أعضاء زمرة المنافقين، قال المتحدث باسم الخارجية: إن الإرهابيين وداعميهم تآزروا فإجتمعوا ليطرحوا قضايا فارغة ويقرّروا القيام بإجراءات ليس للعقل فيها من شيء.

وأضاف قاسمي بأنّ هذا النوع من السلوك الذي يتبناه الارهابيون والجُناة التي تلطخت أيديهم بدماء الكثيرين لا يستحق ردة فعل منا ولا جدوى من الحديث حول ذلك.