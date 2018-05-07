قال الرئيس روحاني: رغم ان ما ينشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ليس مناسبا، لكن دعوا الناس يتنفسون ولا تسيئون إليهم كثيراً.

وفي اجتماع للمجلس الاداري لمحافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد (شمال شرق) الاثنين، اضاف روحاني: أعترف أن بعض الناس في الفضاء السيبراني أحيانًا لديهم نبرة شنيعة، بل وحتى ينتقدون الحكومة بنبرة مدمرة، حتى أنهم يشتمون، وبالطبع لا نحبذ هذا، لكننا لا نستطيع أن نقطع اتصال الناس بالفضاء السيبراني.

واستطرد قائلا: الثورة الإسلامية صنعها الشعب نفسه، ولم نفعل نحن ذلك. هؤلاء الناس أداروا الحرب، لم نقم بذلك. ادارة القطاعات المختلفة في البلاد تتم من قبل الشعب، نحن لا نفعل ذلك. الشعب يتحلى بالوعي، علينا ان ندعم الناس، هم ليسوا بحاجة الى الإكراه.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى موضوع الإتفاق النووي وقال: منذ تولي مهام الحكومة الـ11 سعينا الى رفع الحظر الجائر عن ايران. نعتقد ان الحظر كان ينهك الشعب، كنا نعاني من نقص في الأدوية والاجهزة الطبية.

واضاف الرئيس روحاني: فرض علينا حظر جائر سعينا الى ازالته. تمكنا في غضون أقل من 100 يوم من تسلم مهام الحكومة الـ11 من اعتماد الخطوة لرفع الظلم عن الشعب الايراني والتوصل الى التوافق الأولي لخطة العمل المشترك الشاملة، ومن ثم واصلنا المفاوضات حتى تحقيق الإتفاق النهائي.

واستطرد قائلا: اردنا ان نقول للعالم من خلال خطة العمل المشترك، إن إثارة المخاوف بشأن إيران أمر خاطئ. ما يقال إن إيران خطرة وتبحث عن قنبلة نووية، اين تريد استخدام هذه القنبلة النووية؟ فهي دعاية ومؤامرة كاذبة، ولا تسعى إيران إلى صنع قنابل. أردنا القضاء على المخاوف من إيران.

وقال: ان حديثنا موجّه الى اميركا. ما الذي يسعى الامريكيون اليه؟ اميركا لديها عدة اهداف. الهدف الأول هو الحد من نفوذ إيران، كل الحكومات الأمريكية بعد الثورة الإسلامية، سعت إلى ألا تكون قوية، كانوا يحاولون ان لا تكون ايران قوية، لا في السابق ولا حاليا ولا في المستقبل.

وأكد الرئيس روحاني أن إيران ورغما عن أميركا لن تتخلى عن قدراتها العسكرية وعن استقلالها، مؤكداً أن أميركا ستكون المتضرر الأول من انسحابها من الإتفاق النووي.

واضاف: ان اميركا تسعى الى تمرير اهدافها، والشعب الايراني سيتصدى لها بقوة.

وقال الرئيس روحاني: قد يخطر في أذهان الناس أنه في الأسبوع القادم، ستقوم الولايات المتحدة باتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة. لقد اتخذنا القرارات اللازمة لوجوه مختلفة. إذا انسحبت اميركا من هذا الإتفاق فقد تخلصنا من احد الاشرار، وإذا لم يتم ضمان كل ما نصبو اليه، فلدينا طريقة معقولة وقانونية للتخطيط لأنفسنا.