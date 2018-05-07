أظهرت عمليات فرز الانتخابات النيابية اللبنانية وفق نتائج غير رسمية، فوزا ساحقا للثنائي حركة أمل وحزب الله، وتقدما لتيار المردة والقوات اللبنانية.

ووفق النتائج الأولية، لم يحقّق حزب رئيس الجمهورية ميشال عون النسبة التي طمح إليها، كما تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى. فيما سجل الثنائي المكون من حركة (أمل) و(حزب الله) إكتساحا في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت وبعبدا.

وأظهرت نتائج الإنتخابات غير الرسمية فوز لوائح حركة (أمل) و(حزب الله) وحلفائهما في معظم الدوائر الإنتخابية، فيما سجلت بعض المفاجآت في عدد من الدوائر، كان أبرزها تراجع حضور تيار المستقبل في الشمال، في الوقت الذي عززت فيه القوات اللبنانية حضورها في البرلمان الجديد.

أما النتائج غير الرسمية فأظهرت فوز لوائح حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في دوائر الجنوب الثلاث، وكذلك في بيروت الثانية، وجبل لبنان الثالثة، وفي دوائر البقاع الثلاث، مع تسجيل خرق للقوات اللبنانية، وتيار المستقبل بمقعد لكل منهما في دائرة بعلبك – الهرمل.

اللافت أيضاً في تلك النتائج تراجع حضور تيار المستقبل في الدائرة الثانية ببيروت، كذلك تراجع حجم كتلته في البقاع الغربي.

وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات النيابية ان حزب القوات اللبنانية حصد 15 مقعدا في المجلس النيابي، تيار العزم 4 مقاعد، حزب الله 14 مقعدا، حركة (أمل) 16 مقعدا، الحزب السوري القومي الاحتماعي 3 مقاعد، تيار المردة 4 مقاعد، حزب الكتاب 3 مقاعد، تكتل التغيير والاصلاح 27 مقعدا، تيار المستقبل 21 مقعدا والحزب التقدمي الاشتراكي 10 مقاعد.

وقد اعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني ​نهاد المشنوق ان النسبة النهائية للاقتراع في كل لبنان بلغت 49.20 بالمئة.

ولفت المشنوق في مؤتمر صحفي عقده مساء الاحد، الى أن النسبة الأعلى جاءت في دائرة الشمال الثانية، والنسبة كانت الاقل في بيروت الاولى، معتبراً أن القانون الجديد وأفخاخه الادارية يظهر في عدد الاتصالات التي وصلت الى غرفة العمليات، 7000 اتصال استفسارات ومسائل تفصيلية، وأمنيا 90 برقية بالاشكالات، بينما بلغ عدد الإتصالات 4500 اتصال بعام 2009.

وأشار الى أنه لم يحصل أي تبادل لاطلاق النار وكل المشاكل تم معالجتها بسرعة.

وأكد ان هذا القانون الذي أقر، من الطبيعي أن تكون نتائجه بهذا الشكل، ومن المبكر الحديث عن النتائج ولا مفاجآت جدية فيها.

وقد أقفلت صناديق الاقتراع في الإنتخابات النيابية اللبنانية أبوابها مساء الاحد، عند الساعة السابعة بتوقيت بيروت.

ولأول مرة انتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون (النسبي) مع الصوت (التفضيلي)، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.

وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة ضمت 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.

وكانت الإنتخابات النيابية للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وفي بيروت، قال مراسل الميادين إن لائحة المقاومة وحلفائها قد تحصل على 4 مقاعد نيابية في بيروت الثانية، مشيراً إلى أن الأرقام تشير إلى أن مرشح حزب الله أمين شري تقدّم على رئيس الحكومة سعد الحريري بالأصوات التفضيلية،

أمّا في البقاع اللبناني فأفاد مراسل الميادين ان لائحة المقاومة وحلفائها فازت حتى الآن بـ 8 مقاعد في دائرة بعلبك - الهرمل.