أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن انسحاب ايران من الإتفاق النووي يعد أحد خياراتها المحتملة في حال انسحاب اميركا من الإتفاق.

وفي تصريح ادلى به خلال حضوره في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، أشار ظريف الى مشاوراته مع جون كري وزير الخارجية الاميركي في حكومة اوباما قائلاً: خلال زيارتي الى نيويورك أجريت محادثات مع مختلف الافراد خارج الحكومة الاميركية والذين شاركوا في المفاوضات بين ايران ومجموعة (5+1) وهم من النخب السياسية ومراكز اتخاذ القرار، من اجل نقل الحقائق إليهم.

واضاف وزير الخارجية: الحقيقة هي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد إلتزمت لغاية الآن بالإتفاق النووي وهي دولة جادة على الصعيد الدولي، وبالمقابل لم يلتزم الاميركيون بالإتفاق لذا فانه لا يمكن الثقة بهم.

واوضح انه تم التأكيد في المحادثات على تأثير هذه السلوكيات على سمعة اميركا على الساحة الدولية واضاف: في الحقيقة كان ينبغي على النخب السياسية الاميركية ان تستمع الى مثل هذا الكلام وتنقله لذا فان هذه المحادثات جرت بصورة تفصيلية.

وحول مدى تأثير جون كري على الحكومة الاميركية: اعتبر ظريف ان جميع الافراد ذوي النفوذ السياسي قادرون على التأثير في مسيرة اتخاذ القرار في اميركا، واضاف: إن جون كري وسائر افراد الحزب الديمقراطي لا تأثير لهم في حكومة ترامب الا ان اميركا ليست فقط حكومة متواجدة في البيت الابيض، بل هي مجموعة من الافكار العامة ومجاميع الضغط واللوبيات والدراسات، حيث ان مجموعة هذه العوامل تمضي بالسياسة الى الامام.

واشار الى انه اجرى محادثات مع مختلف الشخصيات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي ووسائل الاعلام ومراكز دراسات، لافتا الى ان الدول الأخرى تنفق لمثل هذه اللقاءات العشرات بل اكثر من مائة مليون دولار لتقوم بالتنسيق واجراء مثل هذه المحادثات كونها مؤثرة في نقل الافكار والرسائل.

وحول مستقبل الإتفاق النووي قال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتخذ القرار وفقا لمصالحها وفيما لو اتخذت اميركا قرارا خاطئا فلن يخدم ذلك مصلحة الاميركيين وستقوم الجمهورية الاسلامية بالخطوات اللازمة كي لا يترك القرار الاميركي تأثيرا على معيشة المواطنين وبطبيعة الحال فان الحكومة قد اتخذت الاحتياطات اللازمة وابلغت المسؤولين المعنيين بها.

واكد ظريف بأن انسحاب اميركا من الإتفاق سيؤدي الى عزلتها لذا فان اتخاذها مثل هذا القرار لن يخدم مصلحتها على الصعيد الدولي، وفي الحقيقة ينبغي ضمان مصالح ايران في الإتفاق النووي وفي غير هذه الحالة لو ارادت اميركا فرض ضغوط اقتصادية على الجمهورية الاسلامية بمختلف السبل فمن المؤكد ان ايران ستبدي رد الفعل المناسب ازاء ذلك.

واوضح وزير الخارجية بأن الجمهورية الاسلامية لها خيارات واسعة أحدها الانسحاب من الإتفاق النووي والقرار النهائي سيتم اتخاذه يوم السبت القادم.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاثنين: إن الدائرة الاقتصادية التي شكلت مؤخراً بوزارة الخارجية في تعاون مستمر مع اللجنة الاقتصادية النيابية للمضي قدماً بأهداف الاقتصاد المقاوم على مستوى البلاد.

وأفاد ظريف بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية أمس، بأنّ المجتمعين ناقشوا ما يخص العلاقات الاقتصادية والدولية وقضية تغيير هيكلة وزارة الخارجية.

وأشار ظريف الى إلحاق قسم جديد بوزارة الخارجية في إطار مشروع تغيير هيكليتها ينشط في مجال تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وقال: إن هذا التغيير جاء بطلب من مجلس الشورى الاسلامي.

ونوّه وزير الخارجية الى أنّ الدائرة الاقتصادية الجديدة ستتابع الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بحقل السياسة الخارجية وأنّ إحدى مسؤوليات وزارة الخارجية ككل تتمثل في تسهيل الصلة بين القطاع الخاص والحكومي في خارج البلاد.