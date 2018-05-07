فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا يوم امس الاثنين بعملية طعن وقعت في وضح النهار، وسط لاهاي أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى بحالة حرجة يوم الاحد.

ورفضت الشرطة اعتبار العملية، التي وقعت بالقرب من المحطة الرئيسية للقطارات، مرتبطة بالإرهاب، واضطرت لإطلاق النار على قدم منفذ الاعتداء، واستخدام مسدس الصعق الكهربائي "تيزر"، بعد أن رفض إلقاء سكينه. وأعلنت في بيان أنها "تجري تحقيقات مكثفة حول خلفية المشتبه به، وقد تم تفتيش منزله"، مضيفة أن الرجل "يخضع لاستجواب لمعرفة دوافعه".