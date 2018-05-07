صرح خبير عسكري أمريكي وقائد سابق لإحدى مدمرات البحرية الأمريكية، بأن الأسطول الثاني الذي أعادت واشنطن تشكيله مؤخرا سيواجه الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي.

وعلّق الخبير العسكري الأمريكي برايان ماكغراث خلال مقابلة مع صحيفة "The Washington Post" على إعلان البحرية الأمريكية مؤخرا إعادة إحياء الأسطول الثاني والذي بررته باحتدام المنافسة مع القوى العظمى بالقول إن الولايات المتحدة تنوي "العمل في شمال الأطلسي بقوة أكبر وبشكل أكثر إقناعا"، قائلا ان إحدى المهام الرئيسة للأسطول الذي أعيد تشكيله، ستكون مواجهة التهديد الصادر عن "أسطول صغير حتى الآن" من الغواصات الروسية التي تبحر في المحيط الأطلسي.

ولفت ماكغراث إلى أن هذه الغواصات مثل الغواصة النووية الروسية "К-329" المسماة "سيفيرودفينسك"، مزودة بأسلحة تفوق سرعتها الصوت، وبقذائف نووية يمكنها الوصول إلى معظم المدن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، يؤكد الخبير العسكري الأمريكي أن الغواصات الروسية المزودة بالألغام والصواريخ المضادة للغواصات قادرة على أن تعرقل نشر قوات الناتو لدعم الحلفاء في الحلف.

ويرى ماكغراث أن الأسطول الثاني سيبدأ قريبا تنفيذ دوريات في المناطق البحرية بمشاركة سفن سطحية، وسفن غير مأهولة، وغواصات قتالية، وطائرات مضادة للغواصات من طراز "P-8 Poseidon".

يذكر أن الأسطول الثاني في البحرية الأمريكية كان يعمل بين عامي 1950–2011، وكان مسؤولا عن المنطقة من المحيط الأطلسي من القطب الشمالي إلى البحر الكاريبي.

ويوجد في سلاح البحرية الأمريكية في الوقت الراهن ستة أساطيل تحمل الأرقام من 3 إلى 7، و10.

من جهة أخرى أكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين أن المستشارة أنجيلا ميركل ستجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 18 مايو أيار.

وكانت وكالة الأنباء الروسية نقلت في وقت سابق يوم الاثنين عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن ميركل ستسافر إلى مدينة سوتشي الروسية الجنوبية في 18 مايو أيار لإجراء محادثات مع بوتين.

مواجهة قاتلة مع "داعشي" بإحدى مدن المونديال

من جانب آخر عثرت الشرطة الروسية على مسلح يشتبه بكونه عنصر داخل خلية تابعة لداعش، وأردته قتيلا، في مدينة نيزني نوفغورود، التي ستستضيف منافسات كأس العالم الصيف المقبل.

وأصيب 3 عناصر من الأمن الروسي أثناء المواجهة المسلحة مع الداعشي جنوبي المدينة المذكورة، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

وأوقفت السلطات الشخص للتحقق من أوراقه، لكنها فوجئت بإطلاقه النار على عناصر الأمن، قبل أن يلوذ بالفرار.

ولاحقت الشرطة الرجل وأردته قتيلا بعد مواجهة بالأسلحة النارية داخل شقة كان يؤجرها في نيزني نوفغورود. وأعلن داعش لاحقا مسؤوليته عن الحادث وعن انتماء الرجل للتنظيم الإرهابي.

وأثارت هذه الحادثة قلق الصحافة الإنجليزية، حيث يتوقع توافد آلاف الإنجليز للمدينة لمتابعة مباراة منتخب بلادهم أمام بنما الشهر المقبل.