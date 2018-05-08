قال المستشار التجاري الإيراني في بغداد ناصر بهزاد: إن هناك فوائد مختلفة للعمل الإقتصادي في العراق، مشيراً إلى أن هناك العديد من المحفزات للإستثمار في الأسواق العراقية.

وفي حوار مع (إرنا) يوم الأحد، اعتبر بهزاد إن الكثير من رجال الأعمال الذين يرغبون في الإستثمار خارج إيران ليس لديهم معلومات كافية عن فرص الإستثمار في العراق. وأشار إلى أن أحد أسباب ذلك هو وجود نظرة سلبية في داخل البلاد وخارجها، معتبراً إن المعرفة الدقيقة عن المواقع والفرص يمكن أن تشكل أرضية مناسبة لدخول المستثمرين الإيرانيين في الأسواق العراقية.

وحول ميزات الإستثمار في العراق، قال بهزاد: إن العراق هو جزء من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي شكل وعبر التاريخ نقطة محورية كبيرة وذلك لوجود الموانئ والمطارات المهمة والإستراتيجية التي يتمتع بها. وأشار إلى أن الحكومة العراقية قدمت مئات المشاريع الإستثمارية، لافتاً إلى أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بإعادة إعمار البلاد. واعتبر إن من ميزات الأسواق الداخلية العراقية أنها تعتمد بشكل عام على الإستيراد إلى جانب الحجم السكاني الكبير الذي يتمتع به العراق، وكذلك موقع البلاد الإستراتيجي في المنطقة.

على صعيد آخر، أعلن مدير قسم ضخ الغاز في شركة النفط الوطنية، سعيد مؤمني، إن أنبوب نقل الغاز الإيراني إلى مدينة البصرة العراقية من خلال منفذ شلمجة (جنوب غرب) جاهز للعمل، مشيراً إلى إنه سيدخل شبكة التصدير قريباً وفور إعلان إستعداد الجانب العراقي لذلك.

وفي تصريح لـ(إرنا) يوم الأحد، إعتبر مؤمني إن خط أنبوب نقل الغاز إلى محطة الطاقة الكهربائية في مدينة البصرة سيكون عبر الخط السادس من الشبكة الوطنية للغاز ومن مدينة عسلوية في جنوب البلاد. ولفت إلى أن صادرات الغاز إلى العراق سوف تقتصر علي الإستهلاك الخاص بمحطات إنتاج الكهرباء فقط. وأشار إلى أن خط أنبوب نقل الغاز إلى محطة بغداد لإنتاج الكهرباء تعمل بشكل متواصل في الوقت الحالي، ومع تدشين خط نقل الغاز الثاني إلى البصرة فان العراق سيملك خطين لإستيراد الغاز الإيراني المسال.

من جانب آخر، أشار مؤمني إلى أن موضوع صادرات الغاز المسال إلى سلطة عمان والإمارات العربية المتحدة يبحث حالياً في شركة النفط الوطنية.