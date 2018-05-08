أكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان، ومساعدة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد والمؤسسات والحرف المتوسطة والصغيرة الكرواتية مارتينا داليتش، على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي والسياحي بين البلدين.

وفي اللقاء الذي جرى الاثنين، أشار كرباسيان الى المجالات الواسعة لمسؤولية وزارته، معلناً الاستعداد لأي تعاون في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والمصرفية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكرواتيا.

واعتبر وزير الاقتصاد الايراني الاستقطاب والدعم المتبادل للاستثمارات بين البلدين بأنه من ضمن المجالات المناسبة للتعاون، معرباً عن أمله بالتوقيع قريباً على الإتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، وقال: ان الصناعات البتروكيمياوية تشكل مجالاً جيداً للمستثمرين الكروات. كما اعتبر الطاقة والصناعات المتعلقة بمحطات الطاقة من المجالات الأخرى للاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون بين الجانبين، لافتاً الى مجاورة ايران لـ15 دولة وعلاقاتها الطيبة معها، وقال: ان هذا الأمر جعل للجمهورية الاسلامية الايرانية موقعاً مهماً للوصول الى أسواق دول المنطقة البالغ تعداد سكانها مئات الملايين، مما يشكل فرصة مناسبة للاستثمار وبيع سلع المنتجين الكروات. واقترح وزير الاقتصاد صياغة برنامج مشترك لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبها، أكدت مساعدة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الكرواتية رغبة بلادها بتطوير التعاون الثنائي، ووصفت مجالات التعاون بين البلدين بأنها متنوعة.

وقالت داليتش: ان كرواتيا بصفتها دولة ذات ماض ناجح في استقطاب السياح الأجانب ومنهم السياح الايرانيون، تعلن استعدادها لتنمية التعاون في هذا المجال.

وخلال لقائها حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف، يوم الأحد، أعلنت داليتش استعداد بلادها لدعم علاقة الوساطة المالية مع المصارف الإيرانية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرفية بين البلدين تسير بنحو جيد. واعتبرت داليتش أن المشاكل المصرفية والمالية تمثل أهم العوائق أمام تطوير التبادل الإقتصادي بين البلدين، مشددة على ضرورة إيجاد حلول فورية لإزالة هذه العوائق. وقالت داليتش: انه نظراً إلى أن الشركات الكرواتية تعمل حالياً على تعزيز التبادل التجاري مع إيران، فان من الضروري أن يتم تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وأشارت داليتش إلى زيارة رئيس جمهورية كرواتيا والوفد المرافق إلى إيران العام الماضي، معربة عن ثقتها بأن العلاقات الثنائية ستشهد في المستقبل المزيد من التطوير.

من جانبه، اعتبر حاكم المصرف المركزي أن تطوير العلاقات المصرفية ضرورة لتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين ايران وكرواتيا. وأشار سيف، خلال اللقاء، إلى استعداد إيران الكامل لتطوير العلاقات المصرفية مع كرواتيا في إطار القوانين الدولية.