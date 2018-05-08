  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218935 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:29 الاقسام: اقتصاد  
إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي لن يؤثر على إنتاج وتصدير الثروة السمكية الإيرانية
مساعد وزير الجهاد الزراعي:

إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي لن يؤثر على إنتاج وتصدير الثروة السمكية الإيرانية

أعلن رئيس مؤسسة الثروة السمكية، حسن صالحي، ان خروج أمريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) لن يترك تأثيراً على حجم إنتاج ايران من الثروة السمكية وتصديرها لأن الإنتاج والتصدير كان يجري بشكل جيد قبل الإتفاق النووي.

وحول إحتمال إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي وتأثير ذلك على نقل التجارب العلمية المتعلقة بتربية الأسماك وكذلك حجم تصديرها الى الخارج، قال صالحي، أمس الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان ايران تتمتع بالمصادر المائية في شمال البلاد وجنوبها وقامت بتوسيع صناعة تربية الأسماك، كما أن حجم إنتاجها من أنواع الأسماك يبلغ مليوناً و150 ألف طن سنوياً يتم عرضها في الأسواق المحلية والخارجية. واوضح ان ايران تمكنت منذ تولي (حكومة التدبير والأمل) زمام مهامها، من استخدام أحدث التقنيات في مجال تربية مختلف أنواع الثروة السمكية بما فيها الروبيان والسلمون المرقط والارتقاء بمستوى إنتاج طعام الأسماك واستخدام سبل جديدة لتربية الثروة السمكية بما فيها تربية السمك في الأقفاص وتكنولوجيا زيادة الإنتاج، ولذلك فسح المجال أمامها لتصدير هذه الثروة الى العديد من الأسواق بما فيها أمريكا الشمالية والدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا. وأضاف: هناك إتفاقيات تم التوصل إليها مع عدد من الدول الأوروبية من بينها النرويج وفرنسا وبريطانيا تنص على نقل التجارب الفنية في مجال تربية الأسماك وإنتاج الروبيان والسلمون المرقط.

وأوضح انه تم تصدير أكثر من 16 ألف طن من الروبيان بقيمة 100 مليون دولار الى دول الخليج الفارسي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec