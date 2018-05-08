أعلن رئيس مؤسسة الثروة السمكية، حسن صالحي، ان خروج أمريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) لن يترك تأثيراً على حجم إنتاج ايران من الثروة السمكية وتصديرها لأن الإنتاج والتصدير كان يجري بشكل جيد قبل الإتفاق النووي.

وحول إحتمال إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي وتأثير ذلك على نقل التجارب العلمية المتعلقة بتربية الأسماك وكذلك حجم تصديرها الى الخارج، قال صالحي، أمس الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان ايران تتمتع بالمصادر المائية في شمال البلاد وجنوبها وقامت بتوسيع صناعة تربية الأسماك، كما أن حجم إنتاجها من أنواع الأسماك يبلغ مليوناً و150 ألف طن سنوياً يتم عرضها في الأسواق المحلية والخارجية. واوضح ان ايران تمكنت منذ تولي (حكومة التدبير والأمل) زمام مهامها، من استخدام أحدث التقنيات في مجال تربية مختلف أنواع الثروة السمكية بما فيها الروبيان والسلمون المرقط والارتقاء بمستوى إنتاج طعام الأسماك واستخدام سبل جديدة لتربية الثروة السمكية بما فيها تربية السمك في الأقفاص وتكنولوجيا زيادة الإنتاج، ولذلك فسح المجال أمامها لتصدير هذه الثروة الى العديد من الأسواق بما فيها أمريكا الشمالية والدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا. وأضاف: هناك إتفاقيات تم التوصل إليها مع عدد من الدول الأوروبية من بينها النرويج وفرنسا وبريطانيا تنص على نقل التجارب الفنية في مجال تربية الأسماك وإنتاج الروبيان والسلمون المرقط.

وأوضح انه تم تصدير أكثر من 16 ألف طن من الروبيان بقيمة 100 مليون دولار الى دول الخليج الفارسي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.