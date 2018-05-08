أعلن مدير عام قسم شؤون أفريقيا في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، عن رصد أهداف إستثمارية لبلوغ مستوى المليار دولار بحلول العام 2020 في مجال التبادل التجاري بين ايران وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بيلتن يوم الأحد، خلال اجتماع مشترك بمشاركة مسؤولي الشؤون الاقتصادية ومستثمرين من ايران وجنوب أفريقيا بمقر غرفة التعاون الايرانية، لمناقشة السبل الكفيلة بتنمية التعاون بين طهران وجوهانسبورغ.

ولفت مدير عام قسم الشؤون الأفريقية في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية الى مذكرة التفاهم المبرمة بين ايران وجنوب أفريقيا خلال العام 2018 والتي تضمنت 20 محوراً، بما يشمل التعاون الثنائي في مجال تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض لبلورة الفرص الاستثمارية والطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين وتبادل الفرق الاقتصادية والتعريف بالقوانين (الاقتصادية) المتبعة في ايران وجنوب أفريقيا.

وأشار بيلتن الى العقبات التي تواجه مسار التعاون المصرفي والنقل بين طهران وجوهانسبورغ، معربا عن أمله بأن تتمخض عن الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون الاقتصادية وأيضاً وثائق التعاون الموقعة بين البلدين حلول تؤدي الى تسوية المشاكل المصرفية التي تعيق مسار التجار ورجال الأعمال.

من جانبه، قال رئيس غرفة التعاون الايرانية بهمن عبداللهي، خلال الاجتماع: ان التبادل التجاري الحالي بين طهران وجوهانسبورغ يبلغ لنحو 70 مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة الجهود المشتركة للنهوض بهذا المستوى وذلك نظراً للطاقات الكبيرة التي يزخر بها البلدان. ونوه عبداللهي الى المجالات السياحية والصناعات البتروكيميائية وإقامة المعارض لكونها من أهم الفرص المتاحة لعقد استثمارات مشتركة بين ايران وجنوب أفريقيا.

من جانبه، قال مسؤول شؤون سفارة جنوب أفريقيا في طهران لوتاندو فانوني، خلال الاجتماع: ان البلدين تجمع بينهما رؤى مشتركة جيدة بما يستدعي من الحكومة الايرانية والجنوب أفريقية بذل الجهود لتوفير ظروف تنموية مناسبة في مجال التعاون التجاري المشترك.

وأكد فانوني رغبة بلاده في إقامة التعاون السياحي مع ايران، لافتاً الى وجود وثائق تعاون كثيرة بين طهران وجوهانسبورغ ينبغي استخدامها بهدف تطوير التعاون الثنائي.