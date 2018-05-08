  • الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 08, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218934 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:30 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتطلع إلى مليار دولار في مجال التبادل التجاري مع جنوب أفريقيا
بحلول العام 2020

إيران تتطلع إلى مليار دولار في مجال التبادل التجاري مع جنوب أفريقيا

أعلن مدير عام قسم شؤون أفريقيا في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، عن رصد أهداف إستثمارية لبلوغ مستوى المليار دولار بحلول العام 2020 في مجال التبادل التجاري بين ايران وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بيلتن يوم الأحد، خلال اجتماع مشترك بمشاركة مسؤولي الشؤون الاقتصادية ومستثمرين من ايران وجنوب أفريقيا بمقر غرفة التعاون الايرانية، لمناقشة السبل الكفيلة بتنمية التعاون بين طهران وجوهانسبورغ.

ولفت مدير عام قسم الشؤون الأفريقية في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية الى مذكرة التفاهم المبرمة بين ايران وجنوب أفريقيا خلال العام 2018 والتي تضمنت 20 محوراً، بما يشمل التعاون الثنائي في مجال تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض لبلورة الفرص الاستثمارية والطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين وتبادل الفرق الاقتصادية والتعريف بالقوانين (الاقتصادية) المتبعة في ايران وجنوب أفريقيا.

وأشار بيلتن الى العقبات التي تواجه مسار التعاون المصرفي والنقل بين طهران وجوهانسبورغ، معربا عن أمله بأن تتمخض عن الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون الاقتصادية وأيضاً وثائق التعاون الموقعة بين البلدين حلول تؤدي الى تسوية المشاكل المصرفية التي تعيق مسار التجار ورجال الأعمال.

من جانبه، قال رئيس غرفة التعاون الايرانية بهمن عبداللهي، خلال الاجتماع: ان التبادل التجاري الحالي بين طهران وجوهانسبورغ يبلغ لنحو 70 مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة الجهود المشتركة للنهوض بهذا المستوى وذلك نظراً للطاقات الكبيرة التي يزخر بها البلدان. ونوه عبداللهي الى المجالات السياحية والصناعات البتروكيميائية وإقامة المعارض لكونها من أهم الفرص المتاحة لعقد استثمارات مشتركة بين ايران وجنوب أفريقيا.

من جانبه، قال مسؤول شؤون سفارة جنوب أفريقيا في طهران لوتاندو فانوني، خلال الاجتماع: ان البلدين تجمع بينهما رؤى مشتركة جيدة بما يستدعي من الحكومة الايرانية والجنوب أفريقية بذل الجهود لتوفير ظروف تنموية مناسبة في مجال التعاون التجاري المشترك.

وأكد فانوني رغبة بلاده في إقامة التعاون السياحي مع ايران، لافتاً الى وجود وثائق تعاون كثيرة بين طهران وجوهانسبورغ ينبغي استخدامها بهدف تطوير التعاون الثنائي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7614 sec