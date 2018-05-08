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رقم الخبر: 218933 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:31 الاقسام: اقتصاد  
إسبانيا تبرم مذكرة تعاون نفطي وغازي مع إيران

إسبانيا تبرم مذكرة تعاون نفطي وغازي مع إيران

أبرمت وزارة النفط الايرانية مع إسبانيا مذكرة تفاهم تستهدف تشجيع الشركات على التعاون في أنشطة المنبع والمصب وتوفير المعدات ونقل المعرفة والتقنيات الى ايران في قطاعات النفط والغاز و التكرير البتروكيماوي.

وقّع المذكرة كل من حسين اسماعيلي شهميرزادي مدير عام شؤون أوروبا وأميركا بوزارة النفط الايرانية، والسيدة مرسيدس مونه درو رئيسة الوفد التمثيلي الاسباني، في اجتماع مجموعة العمل الايرانية-الاسبانية المشتركة أمس الاثنين في طهران.

وشارك في الاجتماع ممثلو مؤسسة التجارة والاستثمار الاسبانية "ICEX" وعدد من مدراء ومندوبي الشركات الاسبانية الناشطة بقطاعات النفط والغاز والبتروكماويات. وتشمل المذكرة التعاون أيضاً بمجال زيادة الاستخراج (IOR) وتحسين الإنتاج (EOR) في الصناعة النفطية.

 
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