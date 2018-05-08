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رقم الخبر: 218932 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:32 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع إبرام عقود نفطية بقيمة 40 مليار دولار قريباً

إيران تتوقع إبرام عقود نفطية بقيمة 40 مليار دولار قريباً

توقّع مساعد الشؤون الهندسية والتطوير بشركة النفط الوطنية الايرانية، إبرام 7 عقود نفطية بقيمة 40 مليار دولار حتى 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح غلام رضا منوجهري، على هامش المعرض الدولي للصناعة النفطية في طهران الاثنين، أن العقود السبعة ستوقع في إطار نموذج العقود الجديدة. وأضاف: ان شركة النفط الوطنية أبرمت في السنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2018) 3 عقود نفطية، ومن المؤمل رفع عددها إلى 10 عقود حتى 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتطوير 15 حقلاً نفطياً.

في سياق آخر، أكد منوجهري أن شركة النفط الوطنية تجري مفاوضات لإبرام عقود تطوير 10 حقول نفطية، حيث من المؤمل التوصل لنتائج هذه المفاوضات حتى 20 مارس/ آذار 2019.

غازياً، توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير إرساء عقد تطوير حقل (فرزاد بي) الغازي، الواقع في الخليج الفارسي، على شركة ONGC الهندية في الشهور الخمسة القادمة.

 
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