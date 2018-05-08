وأوضح غلام رضا منوجهري، على هامش المعرض الدولي للصناعة النفطية في طهران الاثنين، أن العقود السبعة ستوقع في إطار نموذج العقود الجديدة. وأضاف: ان شركة النفط الوطنية أبرمت في السنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2018) 3 عقود نفطية، ومن المؤمل رفع عددها إلى 10 عقود حتى 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتطوير 15 حقلاً نفطياً.

في سياق آخر، أكد منوجهري أن شركة النفط الوطنية تجري مفاوضات لإبرام عقود تطوير 10 حقول نفطية، حيث من المؤمل التوصل لنتائج هذه المفاوضات حتى 20 مارس/ آذار 2019.

غازياً، توقع مساعد شؤون الهندسة والتطوير إرساء عقد تطوير حقل (فرزاد بي) الغازي، الواقع في الخليج الفارسي، على شركة ONGC الهندية في الشهور الخمسة القادمة.