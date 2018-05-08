وفي تصريح له يوم الإثنين أشار، مخدومي إلى أن حجم إنتاج مصفاة (نجمة الخليج الفارسي) من وقود البنزين (يورو 5) بلغ يوم الأحد 20 مليون ليتر. ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المصفاة سيتم تدشينها في مايو/ أيار 2019. وأشار إلى أن إيران ومن خلال تدشين هذا الحقل سوف تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج وقود البنزين.