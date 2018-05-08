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رقم الخبر: 218931 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:32 الاقسام: اقتصاد  
تدشين المرحلة الثانية من مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" الأسبوع القادم
برعاية رئيس الجمهورية

تدشين المرحلة الثانية من مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" الأسبوع القادم

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة الإستثمار والنفط والغاز، محمود مخدومي، إن المرحلة الثانية من مصفاة (نجمة الخليج الفارسي) سيتم تدشينها الأسبوع القادم برعاية رئيس الجمهورية.

وفي تصريح له يوم الإثنين أشار، مخدومي إلى أن حجم إنتاج مصفاة (نجمة الخليج الفارسي) من وقود البنزين (يورو 5) بلغ يوم الأحد 20 مليون ليتر. ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المصفاة سيتم تدشينها في مايو/ أيار 2019. وأشار إلى أن إيران ومن خلال تدشين هذا الحقل سوف تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج وقود البنزين.

 
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