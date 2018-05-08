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|رقم الخبر: 218930
|تاريخ النشر: أيار 08, 2018
|الوقت: 01:33
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تواصل تغطية الواردات عبر طرح العملات الأجنبية بالسعر الرسمي
أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعهد الحكومة بتغطية الواردات عبر السعر الرسمي لصرف الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح جهانغيري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لإدارة سوق العملات الأجنبية يوم الاحد، أن بإمكان المستوردين التسجيل في منظومة (نيما) الإلكترونية الموحدة لسعر الصرف، بهدف الحصول على السعر الرسمي للدولار الأميركي المحدد بـ42 ألف ريال. وأضاف: ان من غير المنطقي اللجوء للسوق السوداء لتغطية الواردات، داعياً الى عدم الإنسياق وراء الأنباء غير الدقيقة والمبهمة التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام.
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