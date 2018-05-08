وأوضح جهانغيري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لإدارة سوق العملات الأجنبية يوم الاحد، أن بإمكان المستوردين التسجيل في منظومة (نيما) الإلكترونية الموحدة لسعر الصرف، بهدف الحصول على السعر الرسمي للدولار الأميركي المحدد بـ42 ألف ريال. وأضاف: ان من غير المنطقي اللجوء للسوق السوداء لتغطية الواردات، داعياً الى عدم الإنسياق وراء الأنباء غير الدقيقة والمبهمة التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام.