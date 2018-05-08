دعا رئيس غرفة التجارة العمانية، قيس بن يوسف، إلى توقيع إتفاقية للتجارة الحرة مع إيران.

وأكد بن يوسف، خلال لقائه سفير ايران في مسقط محمد رضا نوري شاهرودي، استعداد غرفة التجارة العمانية للتعاون في مجال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ودعا رئيس غرفة التجارة العمانية الى الاستثمار المشترك بين الشركات الايرانية والعمانية وتنمية التبادل التجاري.

من جانبه، هنأ سفير ايران في مسقط بتعيين رئيس غرفة التجارة العمانية، وأعرب عن أمله في المزيد من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأشار السفير نوري شاهرودي الى المشتركات الجغرافية والدينية والاجتماعية والتاريخية وتأكيد قادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. مضيفاً: ان هذه المشتركات تشكل أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتطرق نوري شاهرودي لتطوير أسطول النقل الجوي والبحري وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال، وكذلك استثمار عدد من رجال الأعمال الايرانيين في عمان، معرباً عن شكره لتعاون غرفة التجارة العمانية معهم.

وسلم نوري شاهرودي، دعوة رئيس غرفة التجارة الايرانية الى بن يوسف لزيارة طهران والتي لاقت ترحيبه.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على مناقشة موضوع إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين خلال الاجتماع الـ17 للجنة الاقتصادية المشتركة المقرر 27 و28 يونيو/ حزيران 2018 في سلطنة عمان.